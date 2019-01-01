عدد ألقاب الهلال في دوري أبطال آسيا

المرة الأولى في كانت في قطر عام 1991 عندما فاز على نادي الاستقلال الإيراني

أصبح نادي الهلال السعودي قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا عقب تخطي عقبة السد القطري في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية بنتيجة 4\1 والتي أقيمت في الدوحة، وتنتظره مواجهة أخرى في الرياض الأسبوع المُقبل.

الهلال الذي تم تأسيسه في عام 1957، في العاصمة الرياض هو الفريق الأول في السعودية من حيث عدد الحصول على البطولات المحلية، وهو أكثر الأندية الآسيوية فوزاً بالبطولات القارية بمختلف مسمياتها.

ويطمح نادي الهلال في تحقيق اللقب القاري الغائب عن النادي منذ سنوات طويلة، حيث يبقى الهدف الأكبر هو الوصول إلى العالمية والتواجد في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في العاصمة القطرية الدوحة الشتاء المُقبل.

الفريق الهلالي يمتلك في الرصيد القاري 6 بطولات تمكن تحقيقهم خلال مسيرته الطويلة بمختلف المسميات الآسيوية المختلفة أخرهم كان عام 2002.

فيما يخص بطولة دوري أبطال آسيا فتمكن الفريق من حصد هذا اللقب مرتين من قبل، المرة الأولى في كانت في قطر عام 1991 عندما فاز على نادي الاستقلال الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية بعدما تعادل الفريقين في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل فريق.

اللقب الأول

وخلال البطولة الأولى مر الهلال خلال البطولة بمواجهة الجهراء الكويتي ذهاباً وإياباً حيث كسب الهلال المواجهتين بنتيجة واحدة هدفين مقابل لا شيء، ليتأهل الهلال إلى النهائيات المجموعة والتي أٌقيمت في الدوحة عام 1991م.

ثم واجه الهلال فريقا بيونج يانج الكوري الجنوبي والاستقلال الإيراني وكسبهما بنتيجة 2 – 0 و1 – 0 على التوالي، ليتأهل إلى دور الأربعة حيث واجه الشباب الإماراتي وكسبه هدف مقابل لا شيء.

في النهائي لعب الهلال أمام الاستقلال الإيراني وانتهت الأشواط الأصلية والإضافية بهدف لكل فريق ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح وكسبها الهلال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وحقق الموج الأزرق هذه البطولة تحت قيادة المدير لفني البرازيلي سيدنهو الذي قاد الفريق في نهائيات آسيا أبطال الدوري عام 92 والتي توج بلقبها الهلال لأول مرة في تاريخه.

اللقب الثاني

أما اللقب الثاني كان عام 2000 وفاز فيها الهلال على نادي جوبيلو إيواتا الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث لعب أمام فريق السد القطري وكسبه ذهاباَ 1 – 0 وإياباً 2 – 1، وتأهل الهلال لدور غرب آسيا وأقيمت المباريات في الرياض بنظام المجموعات وجاءت نتائجها كالتالي:

الهلال x الشرطة العراقي (1 – 0 )

الهلال x ارتش الكازاخستاني (2 - 0)

الهلال x بيروزي الايراني (0 – 0 )

وتأهل الزعيم إلى الأدوار النهائية والتي أقيمت في الرياض، حيث كسب الهلال سامسونج الكوري 1 – 0 في دور الأربعة قبل أن يتغلب على جابليو الياباني في النهائي بنتيجة 3 – 2، وذلك تحت قيادة المدير الفني الروماني أنجيل يوردانيسكو.

أمام على صعيد البطولات الآسيوية المتبقية، فتمكن الفريق من حصد كأس الكؤوس الآسيوية مرتين أعوام 1997 و 2002 الأولى على حساب ناقويا جرامبوس الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، أما الثانية على حساب هونداي الكوري الجنوبي.

كما حقق نادي الهلال بطولة كأس السوبر الآسيوي مرتين طوال تاريخه أعوام 1997 و2000، الأولى على حساب الكوري الجنوبي بوهانغ ستيلرز، والثانية على حساب الياباني شيميزو إس- بولس.