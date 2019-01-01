ماذا تغير بالهلال السعودي بين نهائي دوري أبطال آسيا في 2017 و2019

هذه المرة يدخل الزعيم الهلالي المباراة بشكل مختلف، حيث تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل لا شيء

يعود نادي الهلال السعودي للتواجد في اليابان مُجددًا لمواجهة نادي أوراوا ريد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا، وهو النهائي المُكرر من عام 2017.

وتأهل نادي الهلال السعودي إلى دور النهائي بعد تغلبه على نظيره السد القطري بنتيجة 6-5 وهي مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل نظيره الياباني أوراوا على حساب فريق جوانزو ايفرجراند الصيني، بعدما فاز عليه بنتيجة 3 – 0 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولا تُعد هذه هي المباراة الأولى التي تجمع الفريقين في نهائي دوري أبطال آسيا؛ حيث سبق أن ألتقيا في نسخة 2017؛ حيث توّج فريق أوراوا الياباني باللقب على حساب الهلال بنتيجة 2 – 1 مجموع لقائي الذهاب والإياب.

هذه المرة يدخل الزعيم الهلالي المباراة بشكل مختلف، حيث تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل لا شيء، سجله الدولي البيروفي أندريه كاريلو، بعكس عام 2017 الذي انتهى حينها بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبالتأكيد فأن الثأر هو ما يبحث عنه الهلال، بعدما خطف أوراوا الياباني اللقب، في نهائي عام 2017، حيث تعادل مع الزعيم في الرياض، قبل الفوز عليه في اليابان بهدف دون رد.

وبالتأكيد هناك العديد من الأشياء التي تغيرت في كلا الفريقين أولها تغيير المدربين اللذين شهدا النهائي الأول، فبدلاً من الأرجنتيني رامون دياز سيتواجد الروماني رازفان لوتشيسكو وهو ثاني روماني يدرب الهلال في النهائي بعد ريجيكامب، أما الطرف الثاني فيدربه الآن تسويوشي أوتسوكي بدلا من تاكافومي هوري.

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وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما تغير عن نهائي 2017 :

الجهاز الفني

في نهائي بطولة 2017، كان يتولى مهمة المدير الفني لفريق الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز، ولكنه رحل في عام 2018.

أما في النسخة الحالية، يقود الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، واستطاع أن يصل به إلى نهائي البطولة الآسيوية بعد محطات صعبة جدًا مر منها بنجاح آخرها كان أمام السد القطري، حيث تغلب عليه بنتيجة 6\5 في مجموع المباراتين.

طريقة اللعب

خلال نهائي 2017 خاض الفريق الهلالي المباراتين بطريقة 4-3-2-1 مع تأمين كبير في منطقة وسط ملعب الفريق من أجل التصدي للسرعات الكبيرة في الفريق الياباني حينها، وبالفعل نجحت هذه الطريقة وسيطر الزعيم على أغلب أوقات المباراتين إلا أن الحظ لم يكن حليفًا له.

يلعب الزعيم حاليًا بطريقة 4-2-3-1، حيث يمتلك هجومًا مميزًا قادرًا على تقديم الأفضل من مباراة لأخرى، ومعدلاً تهديفيًا عاليًا في مختلف البطولات، وخط وسط جيد يسيطر باستمرار على الكرة ويمنح الأفضلية للفريق.

لكن على الجانب الآخر يعاني دفاعيًا باستمرار، ولم يتمكن بعد من حل تلك المشكلة وتكوين خط دفاع قوي ومترابط من خلال التدريبات والمباريات.

رئيس النادي

وصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017 عندما كان يتولى رئاسة النادي نواف بن سعد الذي رحل عن رئاسة النادي في أبريل 2018، والذي كان قد تولى المهمة في يونيو 2015.

أما خلال النسخة الحالية، فأن النادي تحت قيادة فهد بن نافل، الذي يُعد رجل أعمال سعودي تقلد العديد من المناصب الإدارية في شركاتٍ لها باع في المملكة العربية السعودية، وهو أحد المشهود لهم بالكفاءة والممتلكين لسيرة ذاتية جيدة مبشرة جداً ويتمنى أن يُعيد الفريق للبطولات الآسيوية تحت قيادته.

أبرز اللاعبين

بالتأكيد يأتي اعتزال اللاعب ياسر القحطاني، قائد الهلال في اللقاء الثاني عام 2017 على رأس اللاعبين، كما رحل زميله أسامة هوساوي، وأصبح عبدالله الزوري قائدا لنادي الوحدة وعاد عبدالملك الخيبري إلى الشباب فيما اختفى مختار فلاتة، ويلعب والأوروجوياني ميليسي في الوحدة الإماراتي.

ويعد البرازيلي إدواردو أبرز من بقي من الهلاليين الذين ظهروا في النهائي الأخير، والذي أخرجته الإصابة من المباراة الأولى ولم يلعب الثانية، وسلمان الفرج، وقائد الفريق محمد الشلهوب وهو الوحيد من لاعبي الأزرق الحاليين ممن توج بلقب قاري.

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تشكيل الهلال في 2017

ضم تشكيل الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017 الآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، محمد جحفلي، محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج، عبد الله عطيف، نيكولاس ميليسي.

الهجوم: نواف العابد، عمر خربين، سالم الدوسري.

تشكيل الهلال في 2019

أما عن تشكيل الهلال في 2019 فجاء كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، هيون سو جانج، محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج، عبد الله عطيف.

الوسط المهاجم: سالم الدوسري، سبيستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو.

المهاجم: بافيتيمبي جوميس.