ألفيش: رفضت العودة إلى برشلونة ويوفنتوس

داني اختار العودة إلى البرازيل

كشف داني ألفيش، النجم البرازيلي، الأسباب وراء رفضه العودة مجدداً إلى برشلونة أو ريال مدريد قبل الانضمام لساو باولو.

ألفيش تلقى عدة عروض الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ولكن الظهير الأيمن المخضرم فضل العودة لبلاده.

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وقال ألفيش في "Player Tribune": "امتلكت فرصة العودة ليوفنتوس، وكذلك لبرشلونة، والأخير كنت أرغب في العودة له".

وأضاف: "ولكن فكرت، ماذا سأضيف لهذا النادي، كيف سيساعدني الأمر في أن أصبح لاعباً وشخصاً أفضل، أردت أن أعرف ما هي فرصي".

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واختار ألفيش في نهاية الأمر اللعب مع ساو باولو، وفسر قراره بأنه يريد اللعب أساسياً للتواجد مع البرازيل في المونديال المقبل.