تشكيل الأسبوع فيفا 21: بنزيما الأعلى تقييمًا وتواجد على استحياء للدوري الإنجليزي

تعرف على التشكيلة المثالية للأسبوع 26 في ألتميت تيم للعبة فيفا 21، وموعد صدور البطاقات.

نشرت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA الشهيرة، تشكيلة الأسبوع، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.

وشهد تشكيل الأسبوع 26 في لعبة ألتميت تيم، وجود عدد من اللاعبين المميزين، بعد مستوياتهم الأسبوع المنصرم، وعلى رأسهم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، وسيرج جنابري لاعب بايرن ميونخ، وياسين بونو حارس مرمى إشبيلية.

وتعد بطاقة بنزيما هي الأعلى تقييمًا هذا الأسبوع بطاقة 93، ثم بطاقة جنابري بطاقة 87 ، ويأتي بعدهم الثلاثي ماركينوس، أندريه سيلفا، وميرتنز بطاقة 86.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا التشكيلة الكاملة لفريق الأسبوع الـ 26 من لعبة FIFA21.

ما هو تشكيل الأسبوع الـ 26 في لعبة فيفا 21؟

كالعادة يضم التشكيل المثالي للأسبوع 23 لاعبًا.

Can they shock one of England's best? 🧐



A new Europa League Road to the Final Squad Building Challenge is now available in #FUT.#FIFA21 pic.twitter.com/weVyFjMYyk — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 24, 2021

وموضح في الجدول التالي، لاعبي الأسبوع الـ 26 لفيفا21:

اللاعب الفريق المركز تقييم البطاقة بنزيما ريال مدريد ST 93 جنابري بايرن ميونخ LM 87 ماركينوس باريس سان جيرمان CB 86 دريس ميرتينز نابولي ST 86 أندريا سيلفا آينتراخت فرانكفورت ST 86 نبيل فقير ريال بيتيس CAM 85 لايبولد هامبورج LM 84 هاكان تشالهان أوغلو ميلان CAM 84 ياسين بونو إشبيلية GK 84 باتريك بامفورد ليدز يونايتد ST 84 جوناثان كلوس نيس RWB 83 جونتر فرايبورج LB 82 تراوسورد برايتون CAM 82 مالينوفسكي أتالانتا RM 82 رومو كروز آزول CM 81 ديست برشلونة RWB 81 زويت سبيزيا GK 81 مارتن تيرير رين ST 81 مونتيبو بينيفنتو GK 79 كوباياشي كاواساكي RW 79 تشاواميني موناكو CDM 78 بيكهارت ليجيا وارسو ST 76 بوتكامير ميبن CB 75

متى تتوفر تشكيلة الأسبوع الـ 26 في لعبة فيفا 21؟

من المنتظر أن يبدأ وجود بطاقات لاعبي الأسبوع الـ 26 في اللعبة، بداية من مساء الأربعاء 24 مارس 2021 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ولفترة محدودة.

وقد يحالفك الحظ ويظهر لك أحد اللاعبين، إما عن طريق شراء الحزم من المتجر، أو الفوز بها ضمن جوائز division rivals، و fut companion، و squad battles أو عن طريق تحديات بناء التشكيلات.