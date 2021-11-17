فيفا 22: تعرف على TOTW 9 في التميت تيم
نشرت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA الشهيرة، تشكيلة الأسبوع، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.
وشهد تشكيل الأسبوع التاسع في طور ألتميت تيم، وجود عدد من اللاعبين المميزين، في التوقف الدولي، مثل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وهاري كين مهاجم توتنهام، ومارتينيز حارس أستون فيلا.
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وتعد بطاقة مبابي هي الأعلى تقييمًا هذا الأسبوع بطاقة 92، ثم بطاقة كين بطاقة 91، ويأتي مارتينيز ببطاقة طاقتها 86.
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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا التشكيلة الكاملة لفريق الأسبوع الـ 9 من لعبة FIFA 22.
ما هو تشكيل الأسبوع الـ 4 في لعبة فيفا 22؟
كالعادة يضم التشكيل المثالي للأسبوع 23 لاعبًا.
وموضح في الجدول التالي، لاعبي الأسبوع الـ 9 لفيفا 22:
|اللاعب
|الفريق
|المركز
|تقييم البطاقة
|كيليان مبابي
|باريس سان جيرمان
|ST
|92
|هاري كين
|توتنهام
|ST
|91
|إيمليانو مارتينيز
|أستون فيلا
|GK
|86
|إسماعيلا سار
|واتفورد
|RW
|84
|جوناس هوفمان
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|RM
|84
|جوني إيفانز
|ليستر سيتي
|CB
|83
|إنيس باردي
|ليفانتي
|CM
|82
|شيردان شاكيري
|ليون
|CAM
|82
|زامبو أنجوسيا
|نابولي
|CM
|81
|يواكيم ماهلي
|أتالانتا
|LB
|81
|كريستوفر تريميل
|أونيون برلين
|RB
|81
|مات راين
|ريال سوسييداد
|GK
|81
|ماكسويل كورني
|بيرنلي
|LW
|81
|بييرو هنكابي
|باير ليفركوزن
|CB
|78
|نيكوشور بانكو
|كرايوفا
|LB
|78
|ستيفن إيستاكويو
|باكوس دي فيريرا
|CM
|81
|روبن لود
|مينيسوتا يونايتد
|CM
|79
|أوندريج دودا
|كولن
|CAM
|81
|بوراك يلماز
|ليل
|ST
|84
|فاشيون ساكالا
|زيسكو
|ST
|79
|جيرسون رودريجيز
|تروا
|ST
|79
|دومنيك سوبوسلاي
|لايبزيج
|CF
|81
|سكوت توين
|ميلتون
|LW
|75
متى تتوفر تشكيلة الأسبوع الـ 9 في لعبة فيفا 22؟
من المنتظر أن يبدأ وجود بطاقات لاعبي الأسبوع الـ 9 في اللعبة، بداية من مساء الأربعاء 17 نوفمبر2021 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ولفترة محدودة.
وقد يحالفك الحظ ويظهر لك أحد اللاعبين، إما عن طريق شراء الحزم من المتجر، أو الفوز بها ضمن جوائز division rivals، و fut companion، و squad battles أو عن طريق تحديات بناء التشكيلات.