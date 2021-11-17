فيفا 22: تعرف على TOTW 9 في التميت تيم

نشرت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA الشهيرة، تشكيلة الأسبوع، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.

وشهد تشكيل الأسبوع التاسع في طور ألتميت تيم، وجود عدد من اللاعبين المميزين، في التوقف الدولي، مثل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وهاري كين مهاجم توتنهام، ومارتينيز حارس أستون فيلا.

وتعد بطاقة مبابي هي الأعلى تقييمًا هذا الأسبوع بطاقة 92، ثم بطاقة كين بطاقة 91، ويأتي مارتينيز ببطاقة طاقتها 86.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا التشكيلة الكاملة لفريق الأسبوع الـ 9 من لعبة FIFA 22.

ما هو تشكيل الأسبوع الـ 4 في لعبة فيفا 22؟

كالعادة يضم التشكيل المثالي للأسبوع 23 لاعبًا.

Qualifying for the biggest competition on the 🌎 is getting 🔥



An international football powered #TOTW 9 is now live in #FUT 🙌 #FIFA22 pic.twitter.com/xDmwUS78Mc — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 17, 2021

وموضح في الجدول التالي، لاعبي الأسبوع الـ 9 لفيفا 22:

اللاعب الفريق المركز تقييم البطاقة كيليان مبابي باريس سان جيرمان ST 92 هاري كين توتنهام ST 91 إيمليانو مارتينيز أستون فيلا GK 86 إسماعيلا سار واتفورد RW 84 جوناس هوفمان بوروسيا مونشنجلادباخ RM 84 جوني إيفانز ليستر سيتي CB 83 إنيس باردي ليفانتي CM 82 شيردان شاكيري ليون CAM 82 زامبو أنجوسيا نابولي CM 81 يواكيم ماهلي أتالانتا LB 81 كريستوفر تريميل أونيون برلين RB 81 مات راين ريال سوسييداد GK 81 ماكسويل كورني بيرنلي LW 81 بييرو هنكابي باير ليفركوزن CB 78 نيكوشور بانكو كرايوفا LB 78 ستيفن إيستاكويو باكوس دي فيريرا CM 81 روبن لود مينيسوتا يونايتد CM 79 أوندريج دودا كولن CAM 81 بوراك يلماز ليل ST 84 فاشيون ساكالا زيسكو ST 79 جيرسون رودريجيز تروا ST 79 دومنيك سوبوسلاي لايبزيج CF 81 سكوت توين ميلتون LW 75

متى تتوفر تشكيلة الأسبوع الـ 9 في لعبة فيفا 22؟

من المنتظر أن يبدأ وجود بطاقات لاعبي الأسبوع الـ 9 في اللعبة، بداية من مساء الأربعاء 17 نوفمبر2021 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ولفترة محدودة.

وقد يحالفك الحظ ويظهر لك أحد اللاعبين، إما عن طريق شراء الحزم من المتجر، أو الفوز بها ضمن جوائز division rivals، و fut companion، و squad battles أو عن طريق تحديات بناء التشكيلات.