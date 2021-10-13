تشكيل الأسبوع فيفا 22: سيطرة إيطالية وغياب لريال مدريد

تعرف على التشكيلة المثالية للأسبوع الـ 4 في ألتميت تيم للعبة فيفا 22، وموعد صدور البطاقات.

نشرت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA الشهيرة، تشكيلة الأسبوع، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.

وشهد تشكيل الأسبوع الرابع في لعبة ألتميت تيم، وجود عدد من اللاعبين المميزين، في التوقف الدولي، مثل ساديو ماني لاعب ليفربول، وكيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان، وممفيس ديباي لاعب برشلونة .

وتعد بطاقة ماني هي الأعلى تقييمًا هذا الأسبوع بطاقة 90، ثم بطاقة نافاس بطاقة 89، ويأتي بعدهم توماس مولر لاعب بايرن ميونخ ببطاقة طاقتها 88.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا التشكيلة الكاملة لفريق الأسبوع الـ 4 من لعبة FIFA 22.

ما هو تشكيل الأسبوع الـ 4 في لعبة فيفا 22؟

كالعادة يضم التشكيل المثالي للأسبوع 23 لاعبًا.

International Break means some tasty in-forms. No 🚩 necessary. #TOTW 4 is available now in #FUT . #FIFA22 pic.twitter.com/xfdvEd2dEd — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 13, 2021

وموضح في الجدول التالي، لاعبي الأسبوع الـ 4 لفيفا 22:

اللاعب الفريق المركز تقييم البطاقة ساديو ماني ليفربول CAM 90 كيلور نافاس باريس سان جيرمان GK 89 توماس مولر بايرن ميونخ CAM 88 ثيو هيرنانديز ميلان LWB 86 ميلينكوفيتش سافيتش لاتيوم (لاتسيو) CM 86 ممفيس ديباي برشلونة CF 86 ميكيل أويارزابال ريال سوسييداد LW 86 باستوني إنتر CB 85 لوزانو نابولي RW 84 رافينيا ليدز يونايتد RW 84 كريستيان روميرو توتنهام CB 84 وو لي إسبانيول RM 81 يوشكو جفارديول لايبزيج CB 81 جاراي رودريجيز أولمبياكوس LM 81 أندرو بلايك فلاديلفيا يونيون GK 81 رومان ياريمتشوك بنفيكا ST 81 محمد اليونسي ساوثامبتون CM 81 إينر فالنسيا فنربخشة LW 81 لويس وارد سويندون تاون GK 72 أنيبال جودي ناشفيل CDM 78 ساندي لوفريتش لوجانو CAM 78 عبدول تابسوبا ستاندرد لييج LW 75 إبراهيما كوني سراسبورج 08 ST 71

متى تتوفر تشكيلة الأسبوع الـ 4 في لعبة فيفا 22؟

من المنتظر أن يبدأ وجود بطاقات لاعبي الأسبوع الـ 26 في اللعبة، بداية من مساء الأربعاء 13 أكتوبر 2021 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ولفترة محدودة.

وقد يحالفك الحظ ويظهر لك أحد اللاعبين، إما عن طريق شراء الحزم من المتجر، أو الفوز بها ضمن جوائز division rivals، و fut companion، و squad battles أو عن طريق تحديات بناء التشكيلات.