ألبا: رونالدو؟ ميسي هو الأفضل في العالم، وبفارق كبير

إشادة كبيرة من ألبا بزميله في البارسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة أن زميله ليونيل ميسي هو الأفضل في العالم وبفارق كبير عن البقية.

وكان النجم الأرجنتيني قد لعب مباراة عظيمة أمام إشبيلية في الليجا أحرز خلالها الهاتريك الـ50 في مسيرته الكروية، ولم يكتف ميسي بإحراز الأهداف الثلاثة بل سجلها بلمسات رائعة وجميلة جدًا.

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ألبا سُئل من مراسل موقع كالتشيوميركاتو الإيطالي عن رونالدو، فأجاب "ميسي هو أفضل لاعب في العالم وبفارق كبير. لعب مباراة عظيمة أمام إشبيلية، أنا سعيد لأجله وللفريق، علينا المضي قدمًا هكذا".

يُذكر أن انتصار البارسا يوم السبت عزز صدارته للدوري الإسباني برصيد 57 نقطة مقابل 47 نقطة لأتلتيكو مدريد الذي سيُواجه فياريال اليوم الأحد و45 نقطة لريال مدريد الذي سيلعب ضد ليفانتي.