بايرن ميونيخ يُعلن تفاصيل إصابة كومان

الجناح الفرنسي خرج مصابًا من مباراة هرتا برلين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن بايرن ميونيخ تفاصيل الإصابة التي تعرض لها جناحه كينجسلي كومان خلال مواجهة هرتا برلين في الدوري الألماني.

الجناح الفرنسي شارك في اللقاء الذي انتهى لصالح البافاري بهدف دون رد من مقاعد البدلاء، لكنه غادر بعد دقائق قليلة من دخوله متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها دون أن يحتك معه أي لاعب من هرتا برلين.

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وأعلن البايرن في بيان رسمي بعد المباراة بعد ساعات أن لاعب يوفنتوس السابق تعرض لتمزق في الألياف العضلية لعضلة فخده الأيمن مما يستدعي غيابه عن اللعب لفترة غير معلومة.

وكان صاحب الـ22 عامًا قد تعرض لإصابة خلال مواجهة أوجسبورج في البوندسليجا قبل 8 أيام، لكنه رغم هذا تعافى في الوقت المناسب وشارك في مواجهة ليفربول في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وهو اللقاء الذي أقيم على ملعب آنفيلد وانتهى بالتعادل السلبي.