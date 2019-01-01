ألابا فخور باهتمام برشلونة ولكنه سعيد في بايرن ميونيخ

ألابا لن يرحل عن بايرن ميونيخ رغم اهتمام برشلونة به

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الدولي النمساوي ديفيد ألابا ظهير بايرن ميونيخ إنه سعيد وفخور باهتمام برشلونة بخدماته، ولكنه لن يرحل عن صفوف الفريق البافاري.

وكانت عدة مصادر صحفية قد تحدثت حول رغبة برشلونة في التعاقد مع دفيد ألابا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولكن على الرغم من شعور النجم الدولي النمساوي بالفخر بعد اهتمام الفريق الكتالوني به، إلا أنه سعيد مع بايرن ميونيخ ولا ينوي الرحيل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وقال ألابا: "بالطبع الجميع يحب أن يرتبط اسمه ببرشلونة، لا يمكن أن أخفي شعوري بالسعادة لمجرد حدوث ذلك في الوقت الحالي"

وأضاف: "ولكن على الجميع أن يعلموا أنني سعيد مع بايرن ميونيخ ولا أفكر في الرحيل من الأساس، وكل تركيزي منصب الآن على التحديات المقبلة لفريقي"

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يذكر أن ألأبا قد بدأ في استعادة مستواه خلال الموسم المنصرم بعدما تراجع مردوده في السنوات الأخيرة منذ رحيل بيب جوارديولا الذي نقله إلى مركز قلب الدفاع في كثير من الأوقات.