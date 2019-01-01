جريزمان: ميسي لم يهنئني على الانضمام لبرشلونة حتى الآن

أنطوان جريزمان نجم فريق أتلتيكو مدريد السابق وبرشلونة الحالي يؤكد أن ليونيل ميسي قائد الفريق لم يهنئه على الانضمام للبلوجرانا بعد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة الجديد وأتلتيكو مدريد السابق أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة لم يقم بتهنئته على الانضمام للفريق الكتالوني حتى الآن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب خلال رحلة برشلونة لليابان حيث وأكد خلالها أنه لا يزال في انتظار مكالمة النجم الأرجنتيني له.

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وقال جريزمان: "لقد قاموا بإدخال الكرة بين قدمي مرتين في التدريبات الأولى لي في برشلونة، الأمور لم تسر بشكل مثالي بالنسبة لي، لكنني تعلمت الدرس".

وأضاف: "حتى الآن لم يتصل بي ميسي بعد، لكن سواريز هنأني ورحب بي بمجرد أن انضممت للفريق، والفريق كله قام بذلك، وأنا سعيد لأنني سأشاركهم نفس غرفة الملابس، أتمنى أن أساعدهم بكل ما لدي".

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واختتم تصريحاته: "لقد قمت بكل شيء ممكن مع أتلتيكو مدريد وزملائي ودييجو سيميوني حتى يكون رحيلي بصورة لائقة، ربما سبب الأمر مشكلة لهم، لكنني هاديء وأضع كل تركيزي في برشلونة.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية السابقة كانت قد اكدت أن ميسي غير راضي عن انضمام جريزمان لبرشلونة لرغبته في عودة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.