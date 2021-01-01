ما هي الأندية الأكثر فوزًا بدوري أبطال آسيا؟

تعرف على الأندية الأكثر فوزًا بدوري أبطال آسيا في التاريخ، سواءً بمسماها ونظامها الجديدين أو السابقين، وما هو ترتيب الأندية العربية بينهم؟

انطلقت البطولة الآسيوية عام 1967 باسم بطولة الأندية الآسيوية، وقد سيطرت الفرق الإسرائيلية على النسخ الأولى نتيجة رفض الأندية العربية اللعب ضدها مما مهد طريقها نحو الألقاب خلال سنوات 1967 و1970 و1971، فيما فاز فريق تاج طهران الهندي ببطولة عام 1969.

وألغيت البطولة عام 1972 نتيجة فرض الأندية العربية الالتزام باللعب مع الفرق الإسرائيلية، وتوقفت البطولة فيما بعد ثم عادت عام 1985 بعدما انسحبت إسرائيل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وانضمت للاتحاد الأوروبي.

واستمرت البطولة الآسيوية تُلعب سنويًا حتى عام 2002 حين تحولت إلى دوري أبطال آسيا وواصلت تطورها حتى وصلت للشكل الحالي.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

فما هي الأندية الأكثر فوزًا بدوري أبطال آسيا في التاريخ؟

ما هي الأندية الأكثر فوزًا بدوري أبطال آسيا؟

نتحدث هنا عن الفترة منذ النسخة الأولى لدوري أبطال آسيا 1967 حتى النسخة الأخيرة في 2020، وأقيمت البطولة خلالها 39 مرة.

النادي البطل الوصيف الهلال 3 (1991, 1999–2000, 2019) 4 (1986, 1987, 2014, 2017) بوهانج ستيلرز 3 (1996–97, 1997–98, 2009) - استقلال الإيراني 2 (1970, 1990–91) 2 (1991, 1998–99) سيونجنام 2 (1995, 2010) 2 (1996–97, 2004) الاتحاد السعودي 2 (2004, 2005) 1 (2009) جيونبوك 2 (2006, 2016) 1 (2011) أوراوا ريد دياموندز 2 (2007, 2017) 1 (2019) مكابي تل أبيب 2 (1969, 1971) - السد 2 (1988–89, 2011) - ثاي فارمرز 2 (1993–94, 1994–95) - سوون سامسونج 2 (2000–01, 2001–02) - أولسان هيونداي 2 (2012, 2020) - جوانزو 2 (2013, 2015) - جوبليو إيواتا 1 (1998-99) 2 (1999–2000, 2000–01) العين 1 (2002-03) 2 (2005, 2016) هبوعيل تل أبيب 1 (1967) 1 (1970) لياونينج 1 (1989–90) 1 (1990–91) بوسان بارك 1 (1985–86) - جيف يونايتد 1 (1986) - طوكيو فيردي 1 (1987) - باس طهران 1 (1992–93) - جامبا أوساكا 1 (2008) - ويسترن سيدني 1 (2014) - كاشيما أنتلرز 1 (2018) -

يتصدر فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي قائمة الفائزين ببطولة الأندية الآسيوية ودوري أبطال آسيا برصيد 3 ألقاب، وذلك بالتساوي مع نادي الهلال السعودي.

يتواجد في المرتبة الثانية 11 فريقًا جميعهم فازوا باللقب الآسيوي مرتين، وهم: الاتحاد، الاستقلال الإيراني، والسد القطري، وسيونجنام وجيوبانك هونداي موتورز وسوون سامسونج من كوريا الجنوبية، وأوراوا ريد دياموندز من اليابان، وجوانزو إيفرجراند من الصين، وثاي فارمرز من تايلاند، وأخيرًا مكابي تل أبيب من إسرائيل.

وفاز 11 فريقًا آسيويًا ببطولة الأندية الآسيوية ودوري أبطال آسيا مرة واحدة، وهم: العين من الإمارات، وخماسي اليابان جوبيلو أواتا وجيف يونايتد شيبا وتوكيو فيردي وجامبا أوساكا وكاشيما أنتلرز.

وفاز باللقب الآسيوي مرة واحدة كذلك فريق باس طهران الإيراني، وهبوعيل تل أبيب من إسرائيل، ولياونينج من الصين، وبوسان بارك وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وأخيرًا ويسترن سيدني واندريرز الأسترالي.

ما هي الأندية الأكثر فوزًا بدوري أبطال آسيا بنظامه الحالي؟

بدأ دوري أبطال آسيا عام 2002، وأقيم منه 17 نسخة ونعيش حاليًا النسخة 18 من البطولة.

النادي البطل الوصيف الاتحاد 2 (2004 , 2005 1 (2009) جيوبانك هونداي موتورز 2 (2006, 2016) 1 (2011 أوراوا ريد دياموندز 2 (2007, 2017) 1 (2019) جوانزو إيفرجراند 2 (2013, 2015) - أولسان هيونداي 2 (2012, 2020) - العين 1 (2003) 2 (2005, 2016) سيونجنام 1 (2010) 1 (2004) جامبا أوساكا 1 (2008) - بوهانج ستيلرز 1 (2009) - السد 1 (2011) - ويسترن سيدني 1 (2014) - كاشيما أنتلرز 1 (2018) -

فازت 5 أندية بدوري الأبطال الآسيوي مرتين، هي أندية الاتحاد السعودي وجيوبانك هونداي موتورز الكوري الجنوبي وجوانزو إيفرجراند الصيني والياباني أوراوا ريد دياموندز وأولسان الياباني.