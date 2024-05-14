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بلال محمد

ما النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

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تعرف على النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025، وما هي بطولة النخبة والفرق التي تشارك فيها والبلد المستضيف وكل ما تريد معرفته...

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولات الأندية بداية من موسم 2024-2025، وتقسيمها إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

ويستهدف الاتحاد الآسيوي من تغييراته تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات الآسيوية، وزيادة نسبة المشاهدة والمتابعة حول العالم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على النظام الجديد للبطولات الآسيوية 2024-2025، وما هي الفرق المشاركة والبلد المستضيف.

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ما نظام بطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

كما ذكرنا سابقًا أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء عدة تغييرات في بطولات الأندية بداية من الموسم المقبل، على أن يكون هناك ثلاثة بطولات، الأولى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، بالإضافة إلى كأس التحدي الآسيوي.

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، سيشارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

وسيشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، وسيشارك 4 فرق في الملحق يتأهل اثنين منهم للمجموعات.

وفي دور المجموعات سيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

ما نظام بطولة دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي 2024-2025؟

سيشارك 32 فريقًا في بطولة دوري أبطال آسيا 2، سيتم تقسيمهم على 8 مجموعات وكل مجموعة بها أربعة فرق، ثم يتأهل 16 فريقًا إلى الأدوار الاقصائية التي تقام بنظام الذهاب والإياب، حتى النهائي الذي سيكون من مباراة واحدة وتستضيفها السعودية.

أما كأس التحدي الآسيوي، فسيشارك فيه 20 فريقًا، يتم تقسيمهم على خمس مجموعات، ثلاثة منهم لفرق الشرق، واثنين لفرق الغرب.

ما مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

من المنتظر أن تنطلق النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة، بداية من نهاية شهر يوليو 2024 وحتى منتصف أغسطس في الأدوار التمهيدية.

وتنطلق مباريات المجموعات من شهر سبتمبر 2024، وحتى فبراير 2025، وسيكون موعد دور الـ 16 في شهر فبراير من العام المقبل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، الأدوار النهائية في البطولة خلال نهاية شهر أبريل، على أن يكون النهائي يوم 4 مايو 2025.

ما الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

سيشارك في منطقة الغرب كل من:

الفريق سبب المشاركة
الهلالبطل دوري روشن السعودي
النصروصيف دوري روشن السعودي
لم يتحددثالث دوري روشن السعودي
السدبطل الدوري القطري
لم يتحددبطل كأس أمير قطر
لم يتحددبطل الدوري الإماراتي
لم يتحددبطل الدوري العراقي
لم يتحددبطل الدوري الإيراني
لم يتحددوصيف الدوري الإيراني
باختاكوربطل الدوري الأوزبكي

الفرق التي تشارك في ملحق منطقة الغرب:

الفريقسبب المشاركة
الريانوصيف الدوري القطري
لم يتحددبطل كأس الإمارات
لم يتحددبطل كأس إيران

سيشارك في منطقة الشرق كل من:

الفريق سبب المشاركة
فيسيل كوبيبطل الدوري الياباني
كاواساكي فرونتالبطل كأس اليابان
يوكوهاما مارينوسوصيف الدوري الياباني
أولسان هيوندايبطل الدوري الكوري الجنوبي
بوهانج ستيلرزبطل كأس كوريا الجنوبية
وصيف الدوري الكوري الجنوبي
جوانجوثالث الدوري الكوري الجنوبي
شانجهاي بورتبطل الدوري الصيني
شانجهاي شينوابطل كأس الصين
لم يتحددبطل الدوري التايلاندي
سنترال كوست مارينرزوصيف الدوري الأسترالي
جوهوربطل الدوري الماليزي

الفرق التي تشارك في ملحق منطقة الشرق:

الفريقسبب المشاركة
شاندونج لونينجوصيف الدوري الصيني
لم يتحددبطل كأس تايلاند
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