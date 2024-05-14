ما النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

تعرف على النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025، وما هي بطولة النخبة والفرق التي تشارك فيها والبلد المستضيف وكل ما تريد معرفته...

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولات الأندية بداية من موسم 2024-2025، وتقسيمها إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

ويستهدف الاتحاد الآسيوي من تغييراته تعزيز القيمة التسويقية للمسابقات الآسيوية، وزيادة نسبة المشاهدة والمتابعة حول العالم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على النظام الجديد للبطولات الآسيوية 2024-2025، وما هي الفرق المشاركة والبلد المستضيف.

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ما نظام بطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

كما ذكرنا سابقًا أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء عدة تغييرات في بطولات الأندية بداية من الموسم المقبل، على أن يكون هناك ثلاثة بطولات، الأولى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، بالإضافة إلى كأس التحدي الآسيوي.

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، سيشارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

وسيشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، وسيشارك 4 فرق في الملحق يتأهل اثنين منهم للمجموعات.

وفي دور المجموعات سيخوض كل فريق 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه، ثم يتأهل 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، ومنه إلى ربع النهائي.

وبداية من دور ربع النهائي ستقام المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

ما نظام بطولة دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي 2024-2025؟

سيشارك 32 فريقًا في بطولة دوري أبطال آسيا 2، سيتم تقسيمهم على 8 مجموعات وكل مجموعة بها أربعة فرق، ثم يتأهل 16 فريقًا إلى الأدوار الاقصائية التي تقام بنظام الذهاب والإياب، حتى النهائي الذي سيكون من مباراة واحدة وتستضيفها السعودية.

أما كأس التحدي الآسيوي، فسيشارك فيه 20 فريقًا، يتم تقسيمهم على خمس مجموعات، ثلاثة منهم لفرق الشرق، واثنين لفرق الغرب.

ما مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

من المنتظر أن تنطلق النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة، بداية من نهاية شهر يوليو 2024 وحتى منتصف أغسطس في الأدوار التمهيدية.

وتنطلق مباريات المجموعات من شهر سبتمبر 2024، وحتى فبراير 2025، وسيكون موعد دور الـ 16 في شهر فبراير من العام المقبل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، الأدوار النهائية في البطولة خلال نهاية شهر أبريل، على أن يكون النهائي يوم 4 مايو 2025.

ما الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2024-2025 النخبة؟

سيشارك في منطقة الغرب كل من:

الفريق سبب المشاركة الهلال بطل دوري روشن السعودي النصر وصيف دوري روشن السعودي لم يتحدد ثالث دوري روشن السعودي السد بطل الدوري القطري لم يتحدد بطل كأس أمير قطر لم يتحدد بطل الدوري الإماراتي لم يتحدد بطل الدوري العراقي لم يتحدد بطل الدوري الإيراني لم يتحدد وصيف الدوري الإيراني باختاكور بطل الدوري الأوزبكي

الفرق التي تشارك في ملحق منطقة الغرب:

الفريق سبب المشاركة الريان وصيف الدوري القطري لم يتحدد بطل كأس الإمارات لم يتحدد بطل كأس إيران

سيشارك في منطقة الشرق كل من:

الفريق سبب المشاركة فيسيل كوبي بطل الدوري الياباني كاواساكي فرونتال بطل كأس اليابان يوكوهاما مارينوس وصيف الدوري الياباني أولسان هيونداي بطل الدوري الكوري الجنوبي بوهانج ستيلرز بطل كأس كوريا الجنوبية

وصيف الدوري الكوري الجنوبي جوانجو ثالث الدوري الكوري الجنوبي شانجهاي بورت بطل الدوري الصيني شانجهاي شينوا بطل كأس الصين لم يتحدد بطل الدوري التايلاندي سنترال كوست مارينرز وصيف الدوري الأسترالي جوهور بطل الدوري الماليزي

الفرق التي تشارك في ملحق منطقة الشرق: