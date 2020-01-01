أفقدته الخسارة عقله؟ نيمار يهنئ ليفركوزن بدلًا من بايرن ميونخ!

لقطة ساخرة على تويتر بطلها نيمار وعنوانها باير أم بايرن

يبدو أن تأثير خسارة دوري أبطال أوروبا امتد مع نيمار إلى ما بعد المباراة وحتى ذهب إلى منزله وأمسك بهاتفه وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق فريق بايرن ميونخ اليوم الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب نظيره باريس سان جيرمان في المباراة النهائية التي جمعتهما في لشبونة بالبرتغال.

فوز بايرن ميونخ وخروج باريس سان جيرمان خالي الوفاض من البطولة أثار الكثير من ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلك التي زادت حدة بعد تغريدة نيمار.

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وأخطا نيمار في كتابة التهنئة لبايرن ميونخ بعد فوزهم بدوري الأبطال من خلال التغريدة التي كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب نيمار "باير" بدلًا من "بايرن" لتذهب التهنئة في اتجاه ليفركوزن بدلًا من الفريق البافاري الذي حقق الثلاثية التاريخية لثاني مرة في تاريخه، بعدما حقق الأولى في 2013.

وأثار ذلك ردود فعل ساخرة كان منها رد الحساب الرسمي لنادي باير ليفركوزن الذي مازح نيمار بشكره على تهنئته على بطولة لم يحققها ولم يشارك في إقصائياتها من الأساس.

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يذكر أن نيمار كاد أن ينضم إلى لاعبين حققوا الثلاثية مرتين في حال فاز في المباراة النهائية رفقة باريس سان جيرمان وحقق لقب دوري أبطال أوروبا.