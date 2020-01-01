أخبار الانتقالات: توخيل يرحب بميسي وتجدد اهتمام الريال بكامافينجا

ذكر "راديو كتالونيا" أن رونالدو كومان، مدرب برشلونة، قد أجرى اتصالاً بنجم الفريق لويس سواريز أخبره فيه أنه خارج الحسابات الموسم القادم.

وأشار التقرير إلى أن البلوجرانا مستعد حتى للتخلي عن اللاعب مجاناً وفسخ عقده احتراماً للعلاقة الطيبة والسنوات التي أمضاها ضمن صفوفه.