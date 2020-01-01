أشلي يونج: كونتي أرادني عندما كان في تشيلسي

كونتي كان يسعى للتعاقد مع أشلي يونج قبل عامين

كشف أشلي يونج، لاعب إنتر الحالي ومانشستر يونايتد السابق، أن أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري الحالي حاول التعاقد معه أثناء فترته في تشيلسي .

وانضم يونج إلى صفوف إنتر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادماً من مانشستر يونايتد مقابل 1.28 مليون جنيه إسترليني.

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وشغل كونتي منصب المدير الفني للبلوز، خلال الفترة من 2016، وحتى 2018.

وقال يونج في تصريحات لسكاي سبورت: "كونتي مدرب رائع، كان يريدني معه في تشيلسي من عامين".

وواصل: "إنه مدرب لديه طموح ويريد الفوز بالألقاب، كذلك أنا وأرغب في تحقيق ذلك مع إنتر".

وتابع: "أريد أن أفوز بالبطولات مع وجود مدرب مثله، فهو يجعلك تخرج وترغب في القتال لأجله".

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وتطرق صاحب الـ 34 عاماً للحديث عن سبب انضمامه لإنتر وقال: "الانضمام للفريق واللعب انتظام كان الشيء الأساسي والمهم بالنسبة لي، وهذا ما أخبرني به النادي لذا لم أرغب في الانتظار حتى الصيف".

وظهر يونج مع إنتر للمرة الأولى أمام كالياري يوم الأحد الماضي في الدوري الإيطالي ، وفيها صنع هدف فريقه الوحيد في المباراة الذي سجله لاوتارو مارتينيز.