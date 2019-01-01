أشرف حكيمي يوضح موقفه من العودة إلى ريال مدريد

هل نرى حكيمي في سانتياجو برنابيو الموسم المقبل؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند، أنّ عدم العودة إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته في ألمانيا لن يعد فشلًا.

حكيمي سجل هدفين وجلب لفريقه الانتصار بثنائية نظيفة على سلافيا براج ليتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا.

وقال المغربي في تصريحات صحفية: "العودة إلى ريال مدريد لا تعتمد عليّ فقط، الفريقان يجب أن يتواصلا ويتوصلا لاتفاق بنهاية هذا الموسم. لا أرى استمراري مع دورتموند فشل لأن هدفي هو التطور والتركيز هنا".

وتابع: "لقد تطورت كثيرًا منذ قدومي إلى ألمانيا ولديّ الكثير من الثقة وأظهر ذلك في الميدان".

صاحب الـ 20 عامًا أكد أنّه لم يتواصل مع المدرب زين الدين زيدان ولا يعرف إن كان الفرنسي يرغب في استعادته أم لا.

وحول المشاركة في أكثر من مركز الظهير الأيمن أو الأيسر علّق: "كنت مندهشًا من قرار المدرب وطلبه مني المشاركة أكبر في الهجوم. أنا مستعد للعب في أي مركز طالما سيخدم فريقي ويجلب الانتصار".

واختتم: "هدفي دائمًا أن أقدم كل ما لديّ لأجل الفريق وأساعده على التطوير والتحسن. وسوف أحاول التطور طوال الوقت".

جدير بالذكر أنّ إعارة حكيمي تنتهي في صيف 2020 وقد يحاول دورتموند ضمه نهائيًا.