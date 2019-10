حكيمي يحطم رقماً مغربياً بدوري أبطال أوروبا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

نجح المدافع المغربي أشرف حكيمي، في تسجيل رقماً قياسياً بدوري أبطال أوروبا، لم يسبق لأي لاعب من بلاده الوصول له.

حكيمي قاد بوروسيا دورتموند للفوز على سلافيا براج التشيكي 2/0، في الجولة الثانية لدور المجموعات من الأبطال.

الدولي المغربي كان نجم المباراة الأول بدون منازع، حيث أحرز ثنائية فريقه في شباك أصحاب الأرض.

1 - @AchrafHakimi is the first player from who scores twice in a match. He also had the most shots of all @BlackYellow players (4). Rising pic.twitter.com/9rO0Zg768d