لوف يختار أسماء جديدة لقائمة منتخب ألمانيا أمام إسبانيا وغياب نجوم بايرن ميونخ

أعلن يواخيم لوف، المدير الفني لمنتخب ألمانيا ، عن قائمة فريقه التي ستلتقي بمنتخب إسبانيا ثم منتخب سويسرا في دوري الأمم الأوروبية مطلع سبتمبر المقبل.

وكان من المفترض أن تُقام مباراتي إسبانيا وسويسرا في شهر مارس الماضي، لكن تفشي فيروس كورونا تسبب في تأجيلهما إلى سبتمبر مع عودة كرة القدم للحياة مجددًا.

واستبعد لوف جميع لاعبي بايرن ميونخ باستثناء الثنائي ليوري ساني ونيكلاس زوله، وذلك لإراحة البافاريين بعد موسمهم الطويل الذي انتهى متأخرًا نظرًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا .

الأمر نفسه حدث للاعبي لايبزيج، فالقائمة خلت من اسم الثنائي مارسيل هالشتنبيرج ولوكاس كلوستيرمان للراحة، فيما غاب حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن لإصابته في الركبة.

استثناء ساني وزوله أتى بسبب أن الأول لم يكن ضمن قائمة بايرن في لشبونة بدوري الأبطال، فيما الثاني قد عاد لتوه من إصابة طويلة ابعدته قرابة السبعة أشهر عن الملاعب ولا يُعاني من الإجهاد.

القائمة شهدت وجود ثلاثة أسماء جديدة للمرة الأولى، وهم فلوريان نويهاوس، متوسط ميدان بوروسيا مونشنجلادباخ، وأوليفر باومان، حارس هوفينهايم وروبين جوزينس لاعب أتالانتا.

واكتست قائمة الناخب الألماني كما جرت العادة باللاعبين الشباب على رأسهم كاي هافيرتس وساوت سيردار ولوكا فالدشيمت، مع الوجود المعتاد لنجوم بوروسيا دورتموند وكذلك تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي الجديد.

القائمة كاملة:

Joachim #Löw has selected his squad for our upcoming #NationsLeague fixtures against and 📋🇩🇪 #DieMannschaft #GERESP #SUIGER pic.twitter.com/7dInQJpc8V