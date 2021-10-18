أسماء ثقيلة .. 7 من الهلال والنصر مهددون بالغياب عن نهائي آسيا

النصر والهلال وجهًا لوجه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

يعيش الهلال والنصر حاليًا لحظات من التركيز الشديد قبل المباراة المرتقبة التي ستجمعهما في نصف نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب مرسول بارك في الرياض مساء غدٍ الثلاثاء، لكن هناك 7 لاعبين من الفريقين مطالبون بالمزيد من التركيز خلال اللقاء.

الفائز من مباراة الهلال والنصر سيتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا أمام الفائز من أولسان وبوهانج ستيلرز من كوريا الجنوبية، وعلى 7 لاعبين من الفريقين السعوديين الحذر من الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة الغد ستكلفهم الغياب عن المباراة النهائية.

من هم لاعبو الهلال المهددون بالغياب عن نهائي دوري أبطال آسيا؟

تنص لوائح دوري أبطال آسيا على غياب اللاعب عن اللقاء التالي حال حصوله على بطاقتين صفراوتين، وقد حصل لاعبان من الهلال على بطاقة صفراء خلال مواجهة برسبوليس الإيراني في ربع النهائي.

اللاعبان هم قلب الدفاع علي البليهي والمهاجم موسى ماريجا، فيما كان لاعب الوسط ناصر الدوسري قد تلقى إنذارًا خلال مباراة دور الـ16 أمام الاستقلال الإيراني، وعليهم جميعًا محاولة تفادي البطاقة الصفراء خلال مواجهة النصر لضمان لعب المباراة النهائية.

من هم لاعبو النصر المهددون بالغياب عن نهائي دوري أبطال آسيا؟

النصر خسر بالفعل ظهيره الأيسر محمد قاسم خلال مواجهة الهلال في نصف النهائي، بعد حصوله على بطاقة صفراء هي الثانية في رصيده أمام الوحدة في مباراة دور الـ8.

ويمتلك عبد الفتاح عسيري بطاقة صفراء في رصيده كان قد تلقاها خلال مواجهة تراكتور سيزي في دور الـ16، وإن نال بطاقة أخرى أمام الهلال سيغيب عن المباراة النهائية.

الاسم الأهم في قائمة لاعبي النصر المهددين بالغياب هو أندرسون تاليسكا الذي حصل على البطاقة الصفراء خلال المواجهة الأخيرة، ومعه ثنائي الوسط عبد الله الخيبري وسامي النجعي.

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