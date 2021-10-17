أسعار خيالية لتذاكر الديربي، ومرسول بارك لن يكون ملعب النصر

النصر والهلال وجهًا لوجه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن حساب ملعب مرسول بارك على تويتر أن تذاكر مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ستُطرح غدًا الإثنين للبيع حصريًا على الموقع الخاص بالملعب.

وأشار تويتر مرسول بارك إلى أن التذاكر الخاصة بالمقاعد خلف المرميين بيعت بالكامل، حيث خُصصت للقوة الزرقاء وفرسان العالمي وهما رابطتي مشجعي الهلال والنصر على الترتيب.

وكشف مسؤولو الملعب عن أسعار تذاكر مباراة الديربي المنتظرة التي ستنطلق عند التاسعة مساءً بتوقيت السعودية من مساء الثلاثاء القادم.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

تويتر مرسول بارك أوضح أن سعر تذاكر زوايا الملعب تبلغ 75 ريال سعودي وهي الأقل سعرًا، فيما ستُباع تذاكر واجهة الملعب طبقًا لـ3 فئات تبدأ من 130 ريال ثم 217 ثم 384 ريال سعودي.

مابقي شي..

خل جهازك قريب..

والبطاقة أقرب🎫



ولا تدخل إلا موقع #مرسول_بارك

تذاكر #ديربي_القارة بتنزل الليلة🔥 pic.twitter.com/tNsg6w3JLd — مرسُول بارك - Mrsool Park (@VictoryArena_sa) October 17, 2021

أما أسعار المنصة، وهي الأغلى، فتبدأ من 2174 ريال وتنتهي بـ16500 ريال سعودي حسب المميزات الخاصة بالمقاعد.

الجمهور السعودي رأى أن تلك الأسعار مرتفعة للغاية وتحديدًا تلك الخاصة بالمنصة، وقد وصفها البعض بالخيالية.

مرسول بارك لن يكون ملعب النصر في آسيا

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن ملعب مرسول بارك الخاص بنادي النصر والذي يخوض عليه جميع مبارياته المحلية البيتية لن يكون ملعبه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

وأضافت أن الهلال والنصر اتفقا قبل قرعة المراحل الإقصائية على تقسيم تذاكر الملعب بالنصف حال لعبا ضد بعضهما البعض في ربع أو نصف النهائي، سواء كان الملعب مرسول بارك أو ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

وحسب هذا الاتفاق، ستُخصص 50% من تذاكر المباراة على ملعب مرسول بارك لجماهير الهلال، مما يعني أن عشاق الزعيم سيعودون بكثافة لملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" بعد عام ونصف من الغياب تقريبًا عقب نهاية عقد النادي مع الجامعة.

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