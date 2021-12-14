ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

يستقبل استاد الملك فهد الدولي، قمة من قمم الكرة السعودية، وستجمع بين الهلال والنصر في ديربي الرياض المؤجل بينهما من الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

مباراة ستحمل الكثير بالنسبة للفريقين، وسيعمل كل منهما على الخروج منها بالنقاط كاملة، لمساعدته في مشواره هذا الموسم بالدوري، الذي تشتعل فيه المنافسة بين أكثر من فريق.

الهلال هذا الموسم منتشٍ بتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا، ويريد مواصلة النجاحات في الدوري وتعويض جماهيره على التعادل الأخير أمام الفيحاء من أجل الحفاظ على آماله في تحقيق اللقب.

الموج الأزرق يحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 21 نقطة بعد لعب 11 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 12 مباراة.

على الجانب الآخر النصر، سيعمل على الثأر من الهلال الذي فاز عليه في نصف نهائي البطولة الآسيوية بهدفين مقابل هدف، وتصحيح مسار الفريق في الدوري، بعد الخسارة الأخيرة من الطائي بهدفين لهدف.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

وإذا ما أردت حضور المباراة من المدرجات، جول يطلعك على كافة تفاصيل تذاكر لقاء الهلال والنصر.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

طرح الهلال تذاكر مباراة النصرعبر موقعه الرسمي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه. (هنا)

بعد الدخول إلى الموقع، قم بإكمال إجراءات التسجيل ثم اختيار المدرجات المفضلة لك لحضور المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر؟

تقسم تذاكر مباراة الهلال والنصر إلى 20 فئة مختلفة، الأقل سعرًا تبدأ من 40 ريالًا، والأغلى تصل إلى 12000 ريال.

الفئة السعر G 2500 ريال SILVER NORTH 1500 ريال SILVER SOUTH 1500 ريال L1 الهلال افراد 120 ريال L4 الهلال افراد 120 ريال H1 الهلال افراد 100 ريال H2 الهلال افراد 120 ريال H3 الهلال افراد 120 ريال H4 الهلال افراد 100 ريال NE الهلال افراد 50 ريال SE النصر افراد 50 ريال SW النصر عائلات 50 ريال D النصر افراد 40 ريال C الهلال افراد 40 ريال FAMILY F عائلات الهلال 40 ريال FAMILY NW عائلات الهلال 50 ريال VIP PREMIUM NORTH الهلال 400 ريال VIP PREMIUM SOUTH النصر 400 ريال VIP Box 12000 ريال Platinum Seats 1500 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والنصر؟

موعد مباراة الهلال ضد النصر المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري السعودي هو يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت القاهرة.

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والنصر كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.