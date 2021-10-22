جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2021-2022 والقنوات الناقلة، وذلك بعد انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 11 أغسطس 2021

انطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 الموافق 3 رجب 1443 هجريًا.

بدأ الهلال مبارياته في الدوري السعودي هذا الموسم بمواجهة الطائي الصاعد حديثًا، وكانت في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

فاز الزعيم بالدوري الموسم الماضي للمرة السابعة عشر في تاريخه، وهو البطل التاريخي للمسابقة، ويسعى هذا الموسم لحيازة اللقب الثامن عشر في تاريخه.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة SSC بصورة مجانية عبر تقنية SD، بينما قنوات HD تكون مشفرة.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات ، فبمقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الهلال والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022

افتتح الهلال مبارياته في الدوري السعودي 2022 مع نادي الطائي الصاعد حديثًا، ثم واجه التعاون والباطن والاتفاق على التوالي.

ديربي الرياض الأول هذا الموسم للهلال ضد الشباب كان في الجولة السادسة في سبتمبر القادم، أما الديربي الثاني بين الهلال والنصر في الجولة الثامنة.

وبالنسبة لمباريات الكلاسيكو، سيواجه الزعيم الأهلي في الجولة العاشرة والاتحاد في الجولة الثانية عشر.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الهلال - الطائي السبت 14 أغسطس 2021،

6 محرم 1443،

20:55 السعودية، 19:55 مصر 0-1 استاد الملك فهد الدولي 2 التعاون - الهلال الجمعة 20 أغسطس 2021،

12 محرم 1443،

20:50 السعودية، 19:50 مصر 2-1 استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) 3 الهلال - الباطن الجمعة 27 أغسطس 2021،

19 محرم 1443،

20:45 السعودية، 19:45 مصر 0-0 استاد الملك فهد الدولي 5 الهلال - الاتفاق السبت 18 سبتمبر 2021،

11 صفر 1443،

18:30 السعودية، 17:30 مصر 2-3 استاد الملك فهد الدولي 6 الشباب - الهلال الخميس 23 سبتمبر 2021،

16 صفر 1443،

20:25 السعودية، 19:25 مصر 2-2 استاد الملك فهد الدولي 7 الحزم - الهلال الخميس 30 سبتمبر 2021،

23 صفر 1443،

20:20 السعودية، 19:20 مصر 1-1 ملعب نادي الحزم 8 الهلال - النصر الأحد 17 أكتوبر 2021،

11 ربيع الأول 1443،

20:10 السعودية، 19:10 مصر (تأجلت) استاد الأمير فيصل بن فهد 9 الهلال - الرائد السبت 23 أكتوبر 2021،

17 ربيع الأول 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد 10 الأهلي - الهلال الجمعة 29 أكتوبر 2021،

23 ربيع الأول 1443،

19:50 السعودية، 18:50 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 11 الهلال - ضمك الخميس 4 نوفمبر 2021،

29 ربيع الأول 1443،

17:50 السعودية، 16:50 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد 12 الهلال - الاتحاد الأحد 21 نوفمبر 2021،

16 ربيع الآخر 1443،

19:40 السعودية، 18:40 مصر استاد الملك فهد الدولي 13 أبها - الهلال الجمعة 26 نوفمبر 2021،

21 ربيع الآخر 1443،

15:30 السعودية، 14:30 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 14 الهلال - الفتح السبت 25 ديسمبر 2021،

21 جمادى الأولى 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر استاد الملك فهد الدولي 15 الفيصلي - الهلال الخميس 30 ديسمبر 2021،

26 جمادى الأولى 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر مدينة المجمعة الرياضية

ترتيب الهلال في الدوري السعودي 2022

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ضمك 9 5 3 1 13 5 +8 18 2 الاتحاد 9 7 2 2 18 8 +10 17 3 الشباب 9 4 3 2 16 11 +5 15 4 الفيحاء 8 4 1 3 10 8 +2 13 5 النصر 6 4 0 2 13 8 +5 12 6 الهلال 6 3 3 0 9 6 +3 12 7 الفتح 8 3 3 2 7 3 +5 12 8 الأهلي 9 2 5 2 12 11 +1 11 9 الرائد 8 3 2 3 10 11 -1 11 10 الفيصلي 9 2 5 2 11 12 -1 11 11 الحزم 9 2 4 3 9 11 -2 10 12 الباطن 9 2 3 4 7 11 -4 9 13 الطائي 7 2 1 4 7 9 -2 7 14 الاتفاق 8 1 4 3 12 18 -6 7 15 أبها 8 2 1 5 8 18 -10 7 16 التعاون 9 0 4 5 13 22 -9 4

غيابات الهلال في الدوري السعودي 2022