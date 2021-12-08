ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء؟

يستغل الهلال فترة التوقف في الدوري السعودية بسبب بطولة كأس العرب لخوض مبارياته المؤجلة.

فاز الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا 2021 على حساب بوهانج ستيلرز، لينفرد بذلك بلقب الهداف التاريخي للبطولة الآسيوية برصيد 4 ألقاب.

وفي المعترك المحلي، يحتل نادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر وذلك بعد التعادل مع أبها بهدف لكل فريق.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

ويستهل الزعيم رحلة مبارياته المؤجلة بمواجهة مع الفيحاء والتي نُقلت من ملعب المدينة المجمعة إلى ستاد الفهد الدولي.

وإذا ما أردت حضور المباراة من المدرجات، جول يطلعك على كافة تفاصيل تذاكر لقاء الهلال والفيحاء.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والفيحاء؟

طرح الهلال تذاكر مباراة الفيحاء عبر موقعه الرسمي، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه. (هنا)

بعد الدخول إلى الموقع، قم بإكمال إجراءات التسجيل ثم اختيار المدرجات المفضلة لك لحضور المباراة.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء؟

تقسم تذاكر مباراة الهلال والفيحاء إلى 19 فئة مختلفة، الأقل سعرًا تبدأ من 20 ريال، والأغلى تصل إلى 800 ريال.

الفئة السعر D 20 ريال L1 50 ريال L4 50 ريال H1 40 ريال H2 50 ريال H3 50 ريال H4 40 ريال NE 30 ريال SE 40 ريال SW 30 ريال C 20 ريال Family F 20 ريال Family NW 30 ريال Silver North 500 ريال Silver south 500 ريال VIP Premium North 150 ريال VIP Premium South 150 ريال G 800 ريال Platinum Seats 600 ريال

ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء؟

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري السعودي هو يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الخامسة و40 دقيقة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة و40 دقيقة بتوقيت القاهرة.

تذاع مباريات الدوري السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والفيحاء كتابيًا عبر موقع جول، أو المشاهدة عبر الإنترنت عن طريق شاهد.