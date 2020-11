أسطورة ليفربول يتهم صلاح بالتمثيل بسبب لقطة وست هام ونجم إنجلترا وكلوب يدافعان

استمرت لقطة ركلة جزاء محمد صلاح لمصلحة ليفربول أمام وست هام في إثارة الجدل، وسط اتهامات للمصري بالغطس والتمثيل، ودفاع من آخرين عنه.

وتحصل صلاح على ركلة الجزاء بالدقيقة 42 بعد التحام اعتبره البعض عادياً مع أرثور ماسواكو، في اللقاء الذي انتهى لمصلحة حامل اللقب 2-1 بالدوري.

وقال أسطورة الريدز جرايم سونيس مع "ديلي ميل": "أعرف أنني لست حكماً في البريميرليج، ولكن صلاح يكرر فعلته تلك مراراً وتكراراً، هذه ليست طريقة طبيعية أبداً للسقوط".

وأضاف: "مدافع وست هام لم يركله، كان الاحتكاك على مستوى الكاحل، كان متهوراً وتعطي الدعوى لصلاح لإلقاء نفسه، بالنسبة لي قرار مبالغ به وأقول ذلك كمشجع لليفربول".

اقرأ أيضاً .. ممثل وغطاس أفضل من فيلبس .. ردود الأفعال على أداء صلاح ضد وست هام

نفس الصحيفة حللت اللقطة على أنها "غطس" من صلاح، وفي المقابل وصفت على لسان الحكم السابق مارك كلاتينبرج الحادثة المشابهة لهاري كين في لقاء توتنهام وبرايتون الأحد بأنها "ذكاء" من المهاجم الإنجليزي في سقوطه وحصوله على ركلة الجزاء.

في المقابل، رفض مدرب ليفربول يورجن كلوب الاتهامات بحق صلاح وقال للإعلام: "اللقطة واضحة وصريحة، هناك ضرب واحتسبت ركلة جزاء، مرت ثلاثة أيام وبعد نتحدث عن الواقعة".

وأكمل: "تحدثت مع صلاح بالأمس وتخيل ماذا وجدت، يملك ثلاث كدمات في قدمه، وكلها بسبب الالتحام في لقطة ضربة الجزاء، بالنسبة لي كانت واضحة وقرار الحكم صحيح".

جاري لينيكر، نجم إنجلترا السابق، هو الآخر دافع عن صلاح وكين عبر "تويتر": "أن تجعل المدافع يعرقلك لا يعتبر تمثيلاً، هو جزء من اللعبة ودائماً كان، العديد من اللاعبين يجيدون الأمر، ومنهم الثنائي المذكور، أما السقوط دون احتكاك هذا ما يعتبر تمثيلاً".

Trying to win penalties by drawing in defenders to foul you is not cheating. It’s part of the game and always has been. Both these players and numerous others are good at it. Diving where there is zero contact is cheating. https://t.co/dF8v9XmWj7