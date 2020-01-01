مويس عن ركلة جزاء صلاح: لا يجب احتساب الغطس كركلات جزاء

ديفيد مويس المدير الفني لوست هام يهاجم حكم لقاء فريقه ضد ليفربول بعد احتسابه لركلة جزاء محمد صلاح.

أعرب ديفيد مويس المدير الفني لنادي وست هام عن انزعاجه الكبير من ركلة الجزاء التي تم احتسابها على فريقه في مواجهة ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مويس عقب اللقاء، وأكد خلالها أن محمد صلاح لم يكن يجب أن يحصل على ركلة جزاء بتلك الطريقة.

وقال مويس: "ليس هذا هو نوع كرة القدم الذي نريد أن نكون جزءًا منه، لاعبنا توقف ولوح بيده لأنه شعر بالإحباط من طريقة السقوط".

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وأضاف عن تقنية الفيديو: "أنا محبط للغاية أنهم لم يقوموا بتغيير القرار لصالحنا بعد أن شاهدوا حقيقة الكرة".

وأردف: "أشعر بالذهول من قرار منح ليفربول ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، ذهول مخلوط بالإحباط".

وأكمل: "الجزء الأكبر من الإحباط غير مرتبط بركلة الجزاء نفسها لكن بالسماح باحتساب مثل تلك الكرات، في مفهومي هي ليست ركلة جزاء".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد قلب تأخره بهدف نظيف لفوز بهدفين لهدف على وست هام مساء الأمس في الدوري الإنجليزي.