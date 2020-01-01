أسطورة ليفربول يكشف: سوق الانتقالات لن يتم في الصيف

لاعب المنتخب الإنجليزي السابق يرى أنّ الموسم المقبل في الدوريات الأوروبية لن يقام بنفس الطريقة

أكد أسطورة ليفربول جون بارنس أنّه من غير المتوقع استمرار موعد سوق الانتقالات في الصيف كما جرت العادة في السنوات الماضية بعد إيقاف الدوريات تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.

رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت توقف البطولة حتى 30 أبريل على الأقل بسبب مخاطر فيروس كورونا.

وقال بارنس في تصريحات صحفية: "فيروس كورونا سوف يُنهي فكرة سوق الانتقالات الصيفية، أعتقد أنّ الموعد سوف يترحل لنهاية الموسم بعد ذلك".

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وتابع: "بهذه الطريقة سوف يستمر الموسم لفترة طويلة، مما يعني أنّ سوق الانتقالات لن يبدأ سوى في نوفمبر مما يعني تغيير موعد سوق الانتقالات".

وأوضح: "اللاعبون الذين يمتلكون عقودًا تنتهي في 30 يونيو سوف يضطرون للتمديد لاستكمال الموسم الحالي، ولكن ليس لموسم آخر بل حتى نهاية الموسم الجاري مهما طال".

بارنس أشار إلى أنّ هذه الأزمة قد تحدث في الموسم الحالي وربما المقبل أيضًا ولكن خلال عامين سوف يتم إعادة جدول المباريات لما كان عليه قبل كورونا.

وواصل: "الحالة الإقتصادية سوف تتأثر دون شك، ولكن على اللاعبين عدم الشعور بالقلق لذلك، فهناك آخرون من يعملون في وظائف حرة وهذا التعطل قد يفسد حياتهم وخاصة من عليه ديون وإيجار وغيرها من الأمور".

واختتم: "أعتقد أن فيفا ويويفا سوف يتدخلان لإيجاد أي حل لأزمة كرة القدم، ولكن قلقي الحقيقي على باقي القطاعات التي تعاني بصورة واضحة خلال الفترة الماضية".

جدير بالذكر أنّ بريطانيا من الدول التي تعاني من انتشار فيروس كورونا بصورة كبيرة مما أدى لتوقف الحياة في المملكة.