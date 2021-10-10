أسطورة ليفربول: "صلاح ضمن الأفضل في العالم ويستحق زيادة راتبه"

الجدل حول أداء صلاح وربطه بعقده الجديد في ليفربول لا ينتهي

أكد روبي فاولر نجم ليفربول المعتزل أن المصري محمد صلاح يستحق أن يكون ضمن أفضل اللاعبين في العالم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "ميرور"، وأكد خلالها أن صلاح يستحق زيادة في راتبه مع ليفربول".

ما الذي قاله فاولر عن أداء صلاح مؤخرًا؟!

وقال فاولر: "بكل صراحة نحن لا نجد الكلمات لنعبر عن مستوى محمد صلاح، بالأخص بعد ذلك الهدف ضد مانشستر سيتي".

وأضاف: "لو كان ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو كان ذلك الهدف سيصل على المزيد من الإشادة، لقد لمس الكرة بمهارة كبيرة عدة مرات في مساحة ضيقة للغاية وتمتع بقوة وسرعة وانهاء مذهل".

ما الذي قاله فاولر عن عقد صلاح في ليفربول؟

وأردف: "سأشعر بالدهشة لو كانت المحادثات بشأن عقده الجديد غير جارية في والوقت الحالي، بكل تأكيد سيطلب زيادة في الراتب ويستحق ذلك".

وأكمل: "يجب أن يفهم ليفربول ويدرك أن صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في العالم سواء أعجبهم ذلك أم لا، ولا يجب أن يواجه مشاكل في كونه الأعلى راتبًا بين زملائه هناك".

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر جدول هدافي ليفربول للموسم الجاري برصيد تسعة أهداف وكان قريبًا من الحصول على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي لولا فوز كريستيانو رونالدو بها.

اقرأ أيضًا

الصدارة ليست لباريس .. أغلى الفرق في العالم بعد الميركاتو الصيفي

خاص | نيمار: أعتقد أن كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة لي!

الكلاسيكو خارج إسبانيا.. تيباس يكشف حقيقة الأمر

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة