أسطورة ألمانيا يتورط في فضيحة عنصرية ضد زميله السابق

اعتذر سريعًا عن ما بدر منه

تورط ينس ليمان حارس آرسنال ومنتخب ألمانيا السابق، في واقعة عنصرية بعد الإشارة إلى دينيس أوجو بأنه "الفتى الأسود المفضل".

أوجو الذي كان يلعب في شالكه وهامبورج في مركز الظهير الأيسر، انتقل إلى العمل كمحلل في شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية منذ اعتزال الكرة.

صاحب الـ34 سنة تواجد لتحليل مواجهة مانشستر سيتي مع باريس سان جيرمان، أمس، الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج أوجو بعد المباراة التي انتهت بفوز سيتي 2/0، للكشف عن تلقيه رسالة عنصرية من ليمان عبر تطبيق "واتساب".

ماذا حدث؟

أوجو الذي لعب 12 مباراة مع منتخب ألمانيا، نشر صورة تكشف محادثة بينه وينس ليمان عبر موقع واتس اب.

وقال خلالها ليمان:"هل دينيس هو الفتى الأسود المفضل لك؟".

اللاعب السابق قام بذكر اسم ليمان على الصورة وعلق عليها:"هل أنت جاد في حديثك؟ أعتقد أن هذه الرسالة وصلت لي عن طريق الخطأ".

وهو ما نتج عنه قيام نادي هيرتا برلين بالتخلي عن خدمات ليمان من الدور الاستشاري الذي كان يقوم به مع الفريق بعد هذه الواقعة العنصرية.

كيف علق ليمان على الواقعة؟

الحارس السابق أصدر اعتذارًا خاصًا لأوجو قبل محاولة توضيح تعليقاته خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية.

وقال ليمان:"لقد تحدثت بالفعل إلى دينيس عبر الهاتف وطلبت منه أن يسامحني إذا كان حديثي غير محترم، لم يكن المقصود بهذه الطريقة على الإطلاق".

وأضاف:"الأمر كان بشكل إيجابي بصفته خبيرًا في سكاي، ومظهره يتسم بالقوة وعلى دراية كاملة بكرة القدم، وهذا ما قصدت قوله ولكن من المؤسف أن تصل الأمور بهذا الأسلوب، أتحمل المسؤولية الكاملة عن ما حدث لأنها رسالة خاصة من هاتفي".

ماذا حقق ليمان خلال مسيرته كلاعب؟

عزز ليمان مكانته كواحد من أفضل الحراس الألمان في جيله، خلال مسيرته التي استمرت 24 عامًا في كرة القدم الأوروبية.

سبق أن لعب لأندية شالكه، ميلان، بوروسيا دورتموند، آرسنال وشتوتجارت، وفاز بسبعة ألقاب في المجموع، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي بلا هزيمة مع آرسنال في 2004.

وعلى المستوى الدولي خاض ليمان 61 مباراة مع ألمانيا، وحصل على وصيف كأس العالم 2002 وبطولة أوروبا 2008.

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