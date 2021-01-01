ميسي متضامنًا مع حملة مناهضة العنصرية: حان الوقت لاتخاذ إجراءات عاجلة

النجم الأرجنتيني وصل إلى 200 مليون متابع على إنستجرام

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن تضامنه مع الحملة التي انطلقت مؤخرًا لمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي لمناهضة العنصرية.

المهاجم الفرنسي تييري هنري، سبق أن أعلن عن مقاطعته استخدام هذه الوسائل، لحين اتخاذ خطوات صارمة لمواجهة التنمر والعنصرية الإلكترونية.

أندية الدوري الإنجليزي أعلنت عن تضامنها مع هذه الخطوة، لتبدأ هذه الحملة وينضم لها ميسي من خلال رسالة عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وقال ميسي في رسالته:"أرى أنني وصلت للتو إلى 200 مليون شخص يتابعوني على هذه الشبكة، ولكن لسبب ما لن أعتبر ذلك سببًا للاحتفال".

وأضاف:"بالطبع أقدر كل الحب والدعم الذي أتلقاه منكم، لكني أعتقد أن الوقت قد حان لإعطاء أهمية لجميع الأشخاص الذي يقفون وراء كل ملف تعريف، ندرك أنه وراء كل حساب يوجد شخص من لحم ودم يضحك ويبكي، يستمتع ويتألم، بشر لديه مشاعر".

"دعونا نرفع أصواتنا لوقف الإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يهم إذا كنا مجهولين أو مشهورين، الرياضيون أو الحكام أو أتباع أي لعبة ما، حتى أي شخص خارج هذا الإطار، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الأيديولوجية أو الجنس، لا أحد يستحق الإهانة".

"نحن نعيش معًا ونتعرض للإساءات بشكل متزايد أكثر فأكثر في كل شبكة من هذه الشبكات دون أن يفعل أي شخص أي شيء لمنع ذلك، ويجب أن ندين بشدة هذه المواقف العدائية، ونطالب الشركات التي تدير الشبكات باتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه السلوكيات".

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وناشد ميسي في نهاية الرسالة متابعيه، بالتعاون معه لجعل هذه الشبكات مكانًا آمنًا ومحترمًا يمكن فيه المشاركة دون خوف من الإهانة أو العنصرية أو الإساءة، مشيرًا إلى دعمه للحملة التي أطلقتها أندية الدوري الإنجليزي.