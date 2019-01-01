أسطورة أرسنال ينصح إيمري بتجاهل رودريجيز وضم سواريز

لم ينكر موهبته ولكنه يعتقد أن سواريز هو الخيار الأفضل للمدفعجية هذا الشهر



يرى لوران ماييه أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي، أن على فريقه السابق نسيان التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز.

أرسنال ارتبط خلال شهر يناير الجاري بالتعاقد مع أكثر من لاعب بخط الوسط المهاجم، أبرزهم رودريجيز ودينيس سواريز لاعب برشلونة.

لوران يرى الخيار الأنسب للمدفعجية هو سواريز، وليس رودريجيز المعار من ريال مدريد لبايرن ميونيخ منذ الموسم الماضي.

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وقال الكاميروني في تصريحات صحفية:"لست متأكداً إذا كان أرسنال يريد التعاقد مع رودريجيز حتى على سبيل الإعارة".

وأضاف:"يمتلك موهبة رائعة جداً، ولكن عدم تأقلمه في ريال مدريد وبايرن ميونيخ أمر يدعو للقلق وكذلك راتبه يبدو عالي جداً ولا يناسب فلسفة أرسنال".

الفشل ليس خطأ دائمًا فـ"ببساطة" يمكن أن يكون هو أفضل ما يمكن عمله تحت ظروف معينة، الفشل الحقيقي هو التوقف عن المحاولة.



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وتابع نجم جيل اللاهزيمة:"لعب بعض المباريات الكبيرة وإذا يستطيع إيمري إخراج افضل ما عنده ستكون صفقة جيدة لكن بنسبة مجازفة كبيرة".

وأما عن دينيس سواريز:"يجب وضعه كخيار أول لإيمري لأنه لاعب ممتاز وسيكون عليه القتال من أجل مركزه في برشلونة، لذلك مسألة ضمه ستكون سهلة لأرسنال".

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يانيك كاراسكو لاعب آخر ارتبط بالانضمام للمدفعجية، لوران قال عنه:"لاعب رائع جداً يمكنه تقديم المزيد بخط هجوم أرسنال، وأثبت قدراته على مستوى عالي مع أتليتيكو مدريد".

يُذكر أن سواريز هو الهدف الأساسي لللمدرب أوناي إيمري بالميركاتو الشتوي الحالي، لكن النادي اللندني يواجه صعوبات لفرض شروطه على برشلونة، بإدراج خيار الشراء في صفقة الإعارة، حيث يصر النادي الإسباني إلزامية الشراء بنهاية الموسم.