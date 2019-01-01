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جيجز: مانشستر سيتعثر ورامسي سيتحسن في يوفنتوس

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قطار يونايتد لا يتوقف عن الانتصارات
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشاد ريان جيجز، مدرب ويلز بالعمل الكبير الذي يقوم به نظيره أولي جونار سولشار في مانشستر يونايتد، ولكن توقع أن يتعثر الفريق لاحقاً.

ويمر يونايتد بفترة وردية منذ تولي سولشار تدريب الفريق، ونجح في تحقيق الانتصارات في كل اللقاءات السبعة التي خاضها تحت قيادته.

وقال جيجز مع "سكاي": "الجميع يبتسم الآن وهناك حماس كبير في المكان، نلعب كرة قدم جيدة للغاية، أن تحقق سبعة انتصارات هذا هائل".

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وأتبع: "يجب أن نستمر على هذا النهج، الطريق لا يزال طويلاً وسيكون هناك عثرات، ولكن الجميع سعيد ويبتسم".

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وعلق جيجز على انتقاله لاعبه آرون رامسي من أرسنال إلى يوفنتوس: "أتمنى أن يستفيد كما حدث مع بيل، سيلعب في أحد أندية القمة وأحد الأفضل في العالم".

وختم: "هذا سيجعله لاعباً أفضل وأنا كمدرب للمنتخب أرغب أن يكون لاعبي فريقي يلعبون على أعلى المستويات".

وسينتقل رامسي إلى يوفنتوس الصيف المقبل مجاناً حسبما أكدت التقارير الواردة من كلاً من إنجلترا وإيطاليا.

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