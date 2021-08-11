أسبوع حاسم في برشلونة.. الصفقات الجديدة في خطر

صفقات برشلونة الجديدة في خطر رغم رحيل ميسي.

لم تنته أزمة نادي برشلونة المالية برحيل ليونيل ميسي؛ فحتى بعد رحيل القائد والهداف التاريخي للنادي الإسباني ما زالت فاتورة الرواتب تمنع النادي من تسجيل تعاقداته الجديدة.

أسبوع حاسم يعيشه برشلونة وإدارته، يجب فيه الوصول إلى حل لأزمة الرواتب.

ما الوضع بعد رحيل ميسي؟

يعاني برشونة من أزمة مالية طاحنة أجبرت النادي على عدم التجديد لليونيل ميسي قائد الفريق وهدافه التاريخي.

أزمة الرواتب التي يعاني منها برشلونة ما زالت مستمرة حتى بعد رحيل ميسي.

من المفترض أن تكون الرواتب 70% من قيمة دخل النادي لكنها تبلغ الآن 100% من الدخل.

من بيده الحل؟

بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن برشلونة يعيش أسبوعًا حاسمًا.

النادي مطالب بفتح موضوع الرواتب مع لاعبيه مجددًا خاصة في ظل وجود الثلاثي، صامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش وكوتينيو، أصحاب الرواتب الباهظة.

هؤلاء مرشحون للرحيل عن برشلونة منذ بداية الصيف؛ خيار التخلي حتى عن أحدهم مطروحًا وبقوة.

وكانت جماهير برشلونة قد هاجمت الثلاثي في لقاء كأس جوان جامبر الودية وأطلقت صافرات استهجان ضدهم خاصة أومتيتي.

هل الصفقات الجديدة لبرشلونة في خطر؟

إن لم يوفق برشلونة أوضاعه المالية ورواتب لاعبيه؛ فالنادي لن يتمكن من تسجيل لاعبيه الجُدد.

سيرخيو أجويرو من المقرر أن يغيب حتى نوفمبر المقبل بعد تعرضه للإصابة، لكن ممفيس ديباي وإيمرسون يشاركان في تدريبات الفريق ومن المقرر انضمام إيريك جارسيا لهم.

اقرأ أيضًا:

تيباس ساخرًا من لابورتا: أرى من يدير برشلونة!

حقيقة محاولة برشلونة الأخيرة لاستمرار ميسي

أخبار برشلونة: العروض تنهال على أومتيتي ووصول ميسي إلى باريس