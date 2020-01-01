ِأسباب اقتصادية بحتة .. لماذا يجب أن يبيع برشلونة ميسي في يناير؟

هل حانت اللحظة الأصعب على جمهور البلوجرانا؟

مع كل ساعة تمر من عمر الموسم الجاري يقترب برشلونة ومشجعوه من اللحظة التي تعد الكابوس الأسوأ ألا وهي انتهاء عقد ليونيل ميسي في يونيو المقبل، والرحيل الذي لا يتخيله أحد عن النادي الكتالوني.

الشهور والأسابيع الماضية تؤكد أن الأمر ليس خيالاً وأن ميسي جاداً برغبته في الرحيل، وأن حان الوقت من أجل التجهيز لحقبة ما بعد الأرجنتيني في برشلونة.

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وإذا كان ميسي سيرحل آجلاً أم عاجلاً بحلول نهاية الموسم مجاناً، لماذا لا يكون برشلونة أكثر عملية وهو من يبيع اللاعب في انتقالات يناير، الحركة التي إذا حدثت ستقلل على الأقل خسائر الفريق مادياً؟

رحيل ميسي في يناير وبيعه بشكل رسمي من برشلونة سيجعل النادي على الأقل يتحصل على مبلغ في حدود 50-60 مليون يورو بحسب تقديرات الصحافة، المبلغ الذي تحتاجه خزينة الفريق بشدة في ظل المعاناة المادية والخسائر الاقتصادية بعد التوقف، وسقف المصروفات المفروض من قبل رابطة الدوري.

بيع ميسي في يناير سيوفر على برشلونة دفع مبلغ قيمته 30 مليون يورو قيمة لشرط في عقد اللاعب وُضع كتعويض في حال لم يمدد النادي العقد ورحل اللاعب المجاناً، المبلغ الذي بحسب التقارير يرفض ميسي التنازل عنه لناديه الحالي.

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الرحيل المبكر للأرجنتيني سيخفف من العبء الذي يسببه راتب اللاعب على ميزانية الفريق المثقلة بالديون، ويسهل من مفاوضات الإدارة مع اللاعبين بخصوص تخفيض الرواتب، وهو الذي يتقاضى قرابة 26 مليون يورو موسمياً بحسب التقارير.

ماذا عن الفنيات؟ لا خلاف على أن ميسي هو برشلونة وبرشلونة هو ميسي، ودونه يعاني الفريق كثيراً، ولكن في الموسم الجاري جرب المدير الفني رونالد كومان عدم الاعتماد التام عليه كما حدث في لقاء ريال بيتيس، ومؤخراً أمام دينامو كييف والفوز الكبير في أوكرانيا أوروبياً، مما يعني أن النادي بالفعل بدأ يجهز نفسه لحقبة ما بعد ميسي.

رحيل ميسي عن برشلونة سيكون اللحظة الأكثر عاطفية في تاريخ برشلونة الحديث، ربما حتى أكثر من رحيل تشافي وإنييستا واعتزال بويول، ولكن كرة القدم الحديثة لا تعرف لغة المشاعر، وتعترف فقط بالحسابات والأموال، وبيع ميسي رغم صعوبته، ولكن سيكون مفيداً كثيراً للنادي في الظروف الراهنة.