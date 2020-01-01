عندما ارتدى ميسي قميص أتلتيكو مدريد بسبب زانيتي

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سبق له أن ارتدى قميص أتلتيكو مدريد خلال مباراة لعبها في عام 2009.

معروف عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه لم يسبق له أن ارتدى قميص أي فريق خلال مسيرته الكروية الاحترافية سوى ذلك الخاص ببرشلونة.

ذلك المفهوم مغلوط نوعًا ما فالنجم الأرجنتيني ظهر من قبل في عام 2009 بقميص أتلتيكو مدريد خصم برشلونة في الليجا.

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برشلونة يحل اليوم ضيفًا على أتلتيكو مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب الأخير في مواجهة خاصة للغاية.

مباراة 2009 التي ارتدى فيما ميسي قميص أتلتيكو مدريد الأساسي والاحتياطي كانت خيرية وتمت اقامتها في مسقط رأس ليونيل بمدينة روزاريو الأرجنتينية.

وشارك ميسي في المباراة كجزء من فريق أصدقاء ماكسي رودريجيز، قائد أتلتيكو مدريد في ذلك الوقت، أما في الشوط الثاني فانتقل ليلعب مع فريق أصدقاء خافيير زانيتي.

ملعب المباراة امتلىء على آخره بوجود 20 ألف متفرج وانتهت بفوز فريق أصدقاء ماكسي رودريجيز بستة أهداف مقابل أربعة.

جدير بالذكر أن تلك المباراة الخيرية شارك فيها ميسي بإذن برشلونة، ولم يتعرض النجم الأرجنتيني لأي متاعب لارتداء قميص فريق منافس وقتها.