أزمة هجوم برشلونة .. لماذا لا يفكر كومان في كافاني؟

هل يكون كافاني خيارًا جيدًا لبرشلونة في الانتقالات؟

"من الجيد دائمًا امتلاك لاعب رقم 9 لأنّه يمنحنا قوة أكثر في الثلث الهجومي" – رونالد كومان، مدرب برشلونة.

كان هذا ما قاله مدرب البلوجرانا بعد فوز كبير على فياريال برباعية نظيفة في الجولة الثالثة (الأولى بالنسبة لبرشلونة) في الدوري الإسباني، وكل الأهداف جاءت في الشوط الأول.

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كومان إذًا يرغب في جلب مهاجم صريح لبرشلونة، والإدارة تحاول منذ فترة طويلة جلب لاوتارو مارتينيز من إنتر لكن لأسباب اقتصادية وتبعات جائحة كورونا انتهت أحلام النادي الكتالوني في جلب اللاعب على الأقل في الصيف الحالي.

المدرب الهولندي طلب التعاقد مع ممفيس ديباي من ليون، ورغم أنّ الأخير ليس مهاجمًا صريحًا لكن كومان عمل معه في منتخب هولندا ويعرف بالطبع كيف يستفيد منه في الخطة الحالية.

لكن ليون لا يرغب في التخلص من اللاعب، بل إنّ رئيس النادي، ميشيل أولاس، صرّح بأنّ اليوم، الجمعة، هو آخر المواعيد للتخلي عن لاعبيه ولن يقبل برحيل أحد بعد ذلك، وأن من سيتواجد في قائمة لقاء مارسيليا يوم الأحد المقبل لن يترك النادي في الساعات الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات.

إذًا الأمور صعبة للغاية، ولو أصر برشلونة على رغبته ضم مهاجم صريح فعليه إيجاد أسهل الحلول وأسرعها، والإجابة هنا في إيدنسون كافاني.

لماذا لا يفكر برشلونة في ضم كافاني؟

كافاني مهاجم رائع وهو الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان ولديه القدرة على إحراز الأهداف وخلق الفرص بشكل جيد.

اللاعب صاحب الـ33 عامًا لن يكون خيارًا للمستقبل بالطبع، ولكنّه حل مناسب لموسم على الأقل وخاصة وأنّه أنهى تعاقده مع باريس سان جيرمان وغير مرتبط بأي فريق، ومع اقتراب غلق سوق الانتقالات لن يشترط كثيرًا فيما يتعلق بقيمة الراتب.

صحيح أنّ كافاني يفضل أن يكون العنصر الأبرز في الخط الهجومي ولذلك اختلف مع زلاتان إبراهيموفيتش ولم يكن يحب مغادرة منطقة الجزاء لأجل منح المساحة للسويدي ليسجل، كما اختلف أيضًا مع نيمار دا سيلفا في أول مواسم الأخير في باريس حول تسديد ركلات الجزاء، لكنّه في برشلونة قد يجد فرصة للاستمرار مع فرق الصف الأول.

كافاني قادر على أن يكون خيارًا بديلًا في العديد من المباريات التي تحتاج لمهاجم صريح، تحركاته الجيدة وقدرته على مساعدة زملائه وبالأخص ميسي سوف يكون لها دور كبير في قدومه للبلوجرانا، كما أنّه يسجل بأكثر من طريقة ويجيد ألعاب الهواء.

بالطبع اللاعب الأصغر بشهر واحد فقط عن لويس سواريز ليس الخيار الأفضل، لكنّه نوعية مختلفة عن الأسماء الموجودة حاليًا في برشلونة وقد يقبل القدوم ولو لموسم واحد فقط كخيار رابح على دكة البدلاء على أن ينضم لاوتارو في الصيف المقبل.

ربما تقلق إدارة برشلونة من كثرة مطالب كافاني أو رغبته السابقة في اللعب لريال مدريد، لكنّه الخيار الأسهل الذي قد تلجأ له في الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات.

ربما الأزمة الوحيدة التي تقف عائقًا في وجه كافاني هي انخفاض حالته البدنية تمامًا مثل لويس سواريز، ولذلك فحتى لو جاء إلى برشلونة لا يجب أن يكون الخيار الأساسي في جلّ المباريات بل إراحته ليكون بدنيًا في أحسن أحواله خلال المباريات الكبيرة.