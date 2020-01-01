أزمة منتظرة بين جماهير برشلونة والنادي

نادي برشلونة لا يضمن إعادة أموال التذاكر الموسمية للمباريات المتبقية من الموسم.

كشف نادي برشلونة أنه لا يضمن فكرة إعادة قيمة التذاكر الموسمية لما تبقى من مباريات هذا الموسم لجماهيره التي قامت بشرائها في الصيف الماضي.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم حيث أكد المتحدث الرسمي للنادي أن مستقبل كرة القدم الأوروبية لشكل عام غير مضمون حتى الوقت الحالي.

وأوضح المتحدث أن النادي لن يتخذ قرارات جديدة بشأن التذاكر الموسمية قبل أن يتأكد من مصير الموسم الجاري، والذي من المنتظر أن يتم تحديده خلال أيام.

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ويعاني برشلونة على مستوى اقتصادي مثل العديد من أندية أوروبا، حيث أعلن قبل عدة أسابيع تخفيض رواتب نجومه بنسبة 70%.

وقال: "النادي لم يتخذ أي قرارات جديدة بشأن إعادة قيمة التذاكر الموسمية لأن مجلس الإدارة لا يزال يقيم تأثير الكارثة الأخيرة علينا".

وأشارت تقارير صحفية عديدة أن الدوري الإسباني من سيعود في الشهر القادم خلف الأبواب المغلقة، بالتحديد في الـ 12 من يونيو.

جدير بالذكر أن برشلونة كان يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني وفي رصيده 56 نقطة.