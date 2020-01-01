بطل مونديال 2002: أنا أفضل من ميسي و نيمار و رونالدو مجرد لاعب قوي

ثقة كبيرة يمتلكها النجم البرازيلي

البعض يعتبر نيمار هو أبرز موهبة برازيلية منذ سنوات طويلة، ولكن أحد أبطال كأس العالم 2002 يؤمن بتفوقه عليه من كافة النواحي.

إديلسون الذي لعب 21 مباراة دولية مع البرازيل، وفاز بمونديال كوريا الجنوبية واليابان مع ممثل أمريكا الجنوبية، تقتصر إنجازاته مع الأندية على 4 ألقاب دوري مع كورينثيانز وبالميراس.

ومع ذلك يؤمن اللاعب السابق الذي لم يسبق ترشحه لجائزة الكرة الذهبية، ولم يلعب في أوروبا إلا على سبيل الإعارة مع بنفيكا، بأنه أفضل من نيمار.

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وقال إديلسون في تصريحات للتليفزيون البرازيلي:"تفوقت على نيمار في قمة مستوياتي، عليه الفوز بكأس العالم حتى يثبت أنه أفضل مني".

وأضاف:"أمتلك العقلية والشخصية الكافية للتفوق عليه، وكذلك ميسي، فهو الآخر يحتاج لتحقيق المونديال ليثبت نفس الشيء".

وتابع:"وأما كريستيانو رونالدو، فهو يعتمد فقط على القوة واللياقة البدنية، يركل الكرة جيداً بقدميه، ولكني أمهر منه من الناحية الفنية والفردية".

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يذكر أن إديلسون بدأ في مباراتين فقط بكأس العالم 2002، حيث لعب أمام تركيا وكوستاريكا بشكل أساسي، ودخل كبديل ضد إنجلترا والصين، ولم يشارك في الفوز بالنهائي على ألمانيا بثنائية نظيفة.