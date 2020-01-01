أزمة مستحقات داخل الأهلي السعودي والتهديد بمقاطعة التدريبات

بعض لاعبي الفريق الأول (محليين وأجانب)، قاموا بتهديد الإدارة بمقاطعة التدريبات

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود أزمة داخل جدران النادي الأهلي السعودي، على خلفية عدم حصول اللاعبين على رواتبهم من قبل الإدارة مؤخرًا.

صحيفة "البلاد" بحسب مصادرها قالت أن هناك أزمة جديدة داخل جدران الراقي تحت قيادة رئيس النادي الجديد عبد الإله مؤمنة، والذي حل بدلاً لأحمد الصائغ.

الصحيفة أشارت إلى أن بعض لاعبي الفريق الأول (محليين وأجانب)، قاموا بتهديد الإدارة بمقاطعة التدريبات في حال عدم توفر المستحقات المالية.

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وكشفت التقارير أن الهيئة لن تتدخل في الأمر لحين الانتهاء من التحقيقات في الخلاف الذي نشب بين الرئيس السابق المهندس أحمد الصائغ، والمشرف العام، منصور بن مشعل.

وأضافت الصحيفة أن مستحقات اللاعبين وصلت إلى ثلاثة أشهر، وهو ما طالبوا به نائب رئيس النادي في التدريب الأخير للفريق.

النادي الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 34 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر نادي الهلال.

وأنهت الصحيفة لتشير إلى أن آخر مرتب استلمه اللاعبون كان راتب شهر نوفمبر الماضي، وأن الإدارة اجتمعت مع المشرف العام على الفريق الأمير منصور بن مشعل؛ لوضع حلول عاجلة للأمر.