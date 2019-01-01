أزبيليكويتا: هازارد رفض عروضًا إنجليزية لأجل ريال مدريد

تعرف على تصريحات أزبيليكويتا حول انتقال هازارد إلى ريال مدريد

أكد سيزار أزبيليكويتا، قائد تشيلسي، أنّ إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، رفض العديد من العروض الإنجليزي للعب لصالح الملكي.

هازارد انضم رسميًا إلى صفوف ريال مدريد في صفقة بلغت 100 مليون يورو بجانب المتغيرات.

وقال قائد البلوز في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "هازارد دائمًا كان يقدم أفضل ما لديه مع تشيلي ولم يبخل على النادي بأي مجهود".

وتابع: "لقد رفض العديد من العروض للتوقيع مع فريق إنجليزي حتى لا يلعب لمنافس لنا رغم أنّه كان قادرًا على الحصول على راتب أفضل".

صاحب الـ 29 عامًا أشار إلى أنّ حلم البلجيكي كان اللعب لريال مدريد ولذلك لم يتردد حينما تلقى العرض وقرر الرحيل إلى إسبانيا.

واختتم: "لقد جئنا من فرنسا سويًا إلى تشيلسي. إنّه شخص رائع وصديق عظيم وسعيد بالفترة التي قضيناها سويًا".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد صرف 303 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.