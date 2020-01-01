أرقام قياسية لمحمد صلاح بعد تسجيله أمام شيفيلد

تعرف على الأرقام القياسية التي حققها صلاح بالتسجيل ضد شيفيلد

حطم محمد صلاح، لاعب ليفربول ، عددًا من الأرقام القياسية بعد تسجيله في مرمى شيفيلد يونايتد في لقاء الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يشارك أساسيًا في المباراة التي تشهد تقدم ليفربول بهدف نظيف.

وانضم شيفيلد لسلسلة ضحايا الفرعون المصري في البريميرليج، إذ سجل صاحب الـ 27 عامًا في مرمى 22 فريقًا مختلفًا من أصل 25 لعب أمامهم، ولم يهز مرمى مانشستر يونايتد وأستون فيلا وسوانزي سيتي.

كما وصل محمد صلاح إلى الهدف رقم 10 أو أكثر في الدوري للمرة الخامسة على التوالي، إذ سجل 14 هدفًا في الدوري الإيطالي موسم 2015-2016 ثم 15 هدفًا في الموسم التالي، وأحرز 32 هدفًا في أول مواسمه مع الريدز في الدوري الإنجليزي ثم 22 هدفًا الموسم الماضي و10 أهداف في الموسم الحالي حتى الآن.

ويعد هذا هو الهدف رقم 50 لمحمد صلاح بقدمه اليسرى رفقة ليفربول في الدوري الإنجليزي وهو ثاني أفضل لاعب للريدز بعد روبي فاولر الذي أحرز 85 هدفًا.

وصنع أندي روبرتسون هدف صلاح الأول ليصل إلى الأسيست رقم 17 له منذ انطلاق الموسم الماضي ليصبح ثاني أكثر ظهير صناعة للأهداف بعد ألكسندر أرنولد صاحب الـ 20 صناعة.

وتعد هذه المباراة رقم 50 في البريميرليج لحارس ليفربول أليسون بيكر منذ انضمامه في الموسم الماضي.

جدير بالذكر أنّ محمد صلاح حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي في آخر نسختين مع ليفربول.