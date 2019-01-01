أرقام قديمة وآخرى قياسية تنتظر مباراة تشيلسي وليستر سيتي

تعرف على أهم الأرقام المنتظرة في مواجهة تشيلسي أمام ليستر سيتي بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يواجه فريق تشيلسي نظيره ليستر سيتي اليوم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويسعى تشيلسي لمصالحة جماهيره عقب خسارة الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة وخسارة لقب السوبر الأوروبي في نفس الأسبوع أمام ليفربول.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة العديد من الأرقام الهامة، نستعرض بعضها فيما يلي:

خسارة تشيلسي من ليستر سيتي في الموسم الماضي كانت الثانية لهم أمام الثعالب في ١٣ مواجهة بينهما حيث فاز البلوز في سبع مواجهات وتعادلا في أربع مرات.

ليستر سيتي نجح في تحويل تسديدة وحيدة من آخر ٨٦ له على مرمى تشيلسي لهدف، كان في فوز الثعالب بديسمبر من العام الماضي.

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حقق تشيلسي الفوز في ١٤ مرة في المباراة الافتتاحية له على ملعب ستامفورد بريدج بالمواسم الماضية من الدوري الإنجليزي من أصل ١٦ مرة، فخسر مباراة وتعادل في آخرى، وكانت الخسارة الوحيدة ضد بيرنلي في الموسم قبل الماضي.

في آخر ٢٢ مباراة لتشيلسي على ملعبه في الدوري الإنجليزي حقق الفوز في ١٣ مباراة وتعادل في ثمانية وخسر لقاء وحيد أمام ليستر سيتي.

لم يسبق لتشيلسي أن خسر أول مواجهتين له في الموسم منذ عام ١٩٧٣ عندما أنهوا الموسم في المركز الـ ١٧ تحت قيادة ديف ديكستون.

مباراة اليوم ستكون رقم ٥٠٠ لليستر سيتي في الدوري الإنجليزي ليكون الفريق رقم ١٦ الذي يصل لذلك الرقم في إنجلترا.

ليستر سيتي فشل في تسجيل أي هدف خلال آخر ثلاث مباريات الدوري الإنجليزي له، وهو أمر يتكرر للمرة الأولى منذ عام ١٩٧٣ أيضًا.

تشيلسي يعد ثاني أكثر فريق واجهه المدرب براندن رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي، مع ذلك لم يحقق أي فوز عليهم في ١٢ مباراة لعبها.

جيمي فاردي نجم ليستر سيتي سجل ١٢ هدفًا أمام الستة الكبار في الدوري الإنجليزي منذ عام ٢٠١٤، كثالث أكبر الهدافين فيهم.