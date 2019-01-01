وان بيساكا: سعادتي بمباراة تشيلسي لا توصف

المدافع الشاب يثير الإعجاب في مانشستر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد آرون وان بيساكا، مدافع مانشستر يونايتد، بالحديث لظهوره الأول الرسمي بقميص الفريق أمام تشيلسي الأسبوع الفائت في البريميرليج.

بيساكا قدم عرضاً مميزاً في الانتصار العريض ليونايتد على ضيفه تشيلسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء بالجولة الأولى.

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وقال بيساكا مع "جارديان": "نتيجة مميزة وسعادتي لا توصف، كنت أنتظر بفارغ الصبر ظهوري الأول مع يونايتد".

وأضاف: "لم أكن متوتراً، هذه ليست طبيعتي، ولكن الأعين كانت مسلطة علي لمشاهدة التعاقد الجديد، لا أفكر في ذلك وأركز في المباراة".

وواصل بيساكا: "لعبت كثيراً في التحضيرات ولكن اللعب في أولد ترافورد أمر آخر، الأمر كان سلساً وزملائي ساعدوني".

وختم: "الفوز على تشيلسي يرفع الثقة، نحن مجموعة من الخبراء والشباب وهذا مهم، ونحتاج من يظبط الإيقاع للفريق ويتحكم به".

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يونايتد يواصل مشواره في البريميرليج بمباراة مساء الإثنين أمام مضيفه وولفرهامبتون.