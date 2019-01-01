ما هي علاقة أرقام اللاعبين بمراكزهم؟ وكيف يختارون أرقام قمصانهم؟

هنا كل ما تريد معرفته حول ما تُشير له أرقام قمصان اللاعبين

طُبقت أرقام اللاعبين في كرة القدم لمحاولة إيضاح أدوار اللاعبين على الملعب، إذ يُشير كل رقم لدور ومسؤوليات محددة لحامله على الملعب.

مثلًا، مُنحت الأرقام الدنيا تاريخيًا للمدافعين، فيما منحت الأرقام الأكبر وخاصة 7 و9 و10 للنجوم في صناعة اللعب والوسط المهاجم والمهاجم.

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نظام الترقيم التقليدي لقمصان اللاعبين لم يعد موجودًا بالطبع في كرة القدم الحديثة، إذ بات نجوم اللعبة يميلون لاستخدام أرقام غير تقليدية.

رغم ذلك، إلا أن نظام الترقيم الكلاسيكي لقمصان اللاعبين في كرة القدم وارتباطها بمراكزهم في الملعب يظل من أساسيات كرة القدم، وهنا نقدم لكم كل ما تريدون معرفته حول علاقة أرقام القمصان بمراكز اللاعبين بدءً من الرقم 1 حتى 11.

القميص رقم 1

القميص رقم 1 مخصص لحارس مرمى الفريق الأول في النادي ولا يُمنح أبدًا للاعب في مركز مختلف. نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق "إيكر كاسياس" هو أحد أشهر حراس المرمى الذين ارتدوا هذا الرقم، وكذلك لاعبين أمثال جانلويجي بوفون وأوليفر كان.

القميص رقم 2

هو رقم خاص بالمدافعين، وتحديدًا للظهير الأيمن، وقد ارتداه جاري نيفيل خلال مسيرته الطويلة في أولدترافورد مع مانشستر يونايتد، وكذلك كافو وإيفان كوردوبا.

القميص رقم 3

الرقم 3 ينتمي أيضًا للمدافعين ولكن تلك المرة للظهير الأيسر. أشلي كول وباولو مالديني وروبيرتو كارلوس أبرز الأمثلة على لاعبين ارتدوه في هذا المركز.

القميص رقم 4

الرقم 4 يُمنح لقلب الدفاع أو لاعب الوسط المدافع، ارتداه نجم دفاع ريال مدريد "سيرخيو راموس" وأسطورة وسط آرسنال باتريك فييرا.

القميص رقم 5

القميص رقم 5 خُصص لقلوب الدفاع، وقد ارتداه مجموعة من أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم مثل كارلس بويول أسطورة برشلونة وفابيو كانافارو وفرانتز بيكنباور.

القميص رقم 6

القميص رقم 6 شائع ارتدائه بين قلوب الدفاع كذلك، مثل أسطورة إنجلترا بوبي مور. نجم وسط برشلونة الشهير "تشافي" هو أبرز استثناء على تلك القاعدة، إذ ارتدى القميص رقم 6 خلال مسيرته في كامب نو. مؤخرًا، الرقم بدأ يرتبط بلاعبي الوسط المدافع.

القميص رقم 7

الرقم 7 خُصص للأجنحة والمهاجمين المتحركين (مهاجم ثانٍ)، ومع هذا فقد ارتداه مجموعة من أبرز المهاجمين المتمركزين في تاريخ كرة القدم، مما منحه وضعًا كلاسيكيًا فريدًا.

قرر السير أليكس فيرجسون منح قميص مانشستر يونايتد رقم 7 لكريستيانو رونالدو، بعدما ارتداه عدد من أبرز نجوم الفريق الإنجليزي مثل إريك كانتونا وديفيد بيكهام، وقد ظن المدرب الاسكتلندي أن منحه مثل هذا الرقم سيمنحه جرعة هائلة من الثقة.

وقد ارتبط الرقم 7 بكريستيانو رونالدو ولعب به فيما بعد مع ريال مدريد ويوفنتوس، حتى أنه عُرف باسم CR7.

أسطورة ليفربول داني دالجليش ارتدى هذا الرقم خلال مسيرته الطويلة في ملعب آنفيلد، وقد ارتداه كذلك لويس فيجو وجورج بيست.

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القميص رقم 8

الرقم 8 ليس براقًا أو أسطوري مثل أرقام 7 أو 9 أو 10، لكنه ذو قيمة مثلهم جميعًا. هو رقم ارتبط بلاعبي الوسط أصحاب الأدوار الهجومية والذين اعتادوا تسجيل الأهداف وكذلك صناعتها لزملائهم.

الرقم 8 ارتبط أيضًا بلاعبي الوسط من منطقة الجزاء حتى منطقة الجزاء، أولئك القادرون على ربط الخطوط معًا والتحول من الدفاع للهجوم.

أسطورة ليفربول "ستيفان جيرارد" هو أحد أعظم اللاعبين الإنجليز الذين ارتبطوا بالرقم 8. فرانك لامبارد كان له نفس الدور في تشيلسي وهو مثال شهير آخر. هناك آخرون مثل أندريس إنيستا نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق وكذلك كاكا خلال لعبه مع ريال مدريد.

القميص رقم 9

الرقم 9 مُنح عادة للمهاجم القناص المتمركز داخل منطقة الجزاء، أو المهاجم الرئيسي في الفريق، هو رقم ارتبط باللاعب الهداف وضمن أي طريقة لعب، خاصة 4-3-3 و4-4-2 و4-2-3-1.

المهاجم المعتزل فيرناندو توريس جسد هذا الرقم بشكل رائع حين كان مصنفًا أحد أكثر مهاجمي البريميرليج فتكًا خلال مسيرته مع ليفربول. المدير الفني للفريق آنذاك "رافا بينيتيز" صنع فريقه حول المهاجم الدولي الإسباني السابق والذي صنع شراكة رائعة وناجحة جدًا مع لاعب الوسط ستيفان جيرارد.

لويس سواريز يرتدي القميص في برشلونة حاليًا، وهناك أمثلة أخرى أبرزها كريم بنزيما في ريال مدريد وروبرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونيخ.

القميص رقم 10

تاريخيًا، مُنح القميص رقم 10 لصانع ألعاب الفريق أو لنجم وسطه المهاجم. هو رقم ليس من السهل ارتداءه، ورقم يتعين على اللاعب العمل بجد للحصول عليه.

صانع الألعاب هو لاعب يمتلك المهارة والرؤية والقدرة على صناعة اللعب وقيادة المنظومة الهجومية من خلال التمريرات الدقيقة وقراءة تحركات زملائه دون كرة واختيار التوقيت والمكان المناسب للتمرير. غالبًا ما يُنظر لصناع اللعب بأنهم نجوم الفريق.

أبرز من ارتدى الرقم 10 لاعبين مثل ليونيل ميسي وإيدين هازارد ويوهان كرويف وبيليه.

القميص رقم 11

رقم 11 مُنح عادة للجناح الأيسر في الفريق، وأبرز من ارتداه من اللاعبين في هذا المركز هو ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد. ديديه دروجبا ارتدى الرقم 11 خلال مسيرته مع تشيلسي، فيما نيمار لعب به مع برشلونة.