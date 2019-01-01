أرقام الأهلي حاضرة بقوة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

هذه المواجهة الـ 44 في تاريخ نهائيات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يشهد مساء اليوم الخميس مباراة نهائي جديدة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستجمع بين فريقي الاتحاد والتعاون على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وتعد هذه المواجهة الـ 44 في تاريخ نهائيات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بنظاميها الحالي والسابق.

وعلى مدار التاريخ بنظام البطولة القديم والحديث فعادل الاتحاد رقم الأهلي القياسي بالوصول لـ 18 نهائيًا، لكن الأهلي ما زال أكثر الفرق ظفرًا باللقب وحققه 13 مرة.

من سيُتوج الليلة بطلاً لكأس الملك🤔 pic.twitter.com/d1iksMkMCh — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 2, 2019

الاتحاد يأتي في الوصافة عقب الأهلي بتسعة ألقاب، الهلال بـ(8 ألقاب)، النصر بـ(6 ألقاب)، الشباب بـ(3 ألقاب)، والوحدة والاتفاق بـ(لقبين).

الأهلي أيضًا أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في مباريات النهائي برصيد 28 هدفًا في 18 مباراة نهائي، يليه الهلال وسجل 25 هدفا في 15 مباراة نهائي.

الاتحاد أكثر الفرق تأهلاً إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وجاء الاتحاد الطرف الأول في نهائي اليوم في المركز الثالث، وسجل 24 هدفًا في 17 نهائيًا، يليه النصر وسجل 17 هدفا في 13 نهائيًا.

يُذكر أن نادي التعاون والرياض لم يسجلوا أي هدف في مباريات نهائي البطولة، حيث خاض التعاون مباراة نهائي واحدة، بينما لعب الرياض مباراتين نهائي بدون تسجيل أهداف.