الاتحاد أكثر الفرق تأهلاً إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

شهد نهائي 2009 الذي جميع الاتحاد بالشباب أكبر نتيجة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الاتحاد والتعاون مساء اليوم الخميس على لقب كأس خادم الحرمين للموسم الجاري 2018/2019 وهي البطولة التي تمتلك تاريخاً كبيراً.

وتاريخياً يُعد نادي الاتحاد أكثر الأندية وصولاً للمباراة النهائية في النسخ الأخيرة، ولعب على ست مباريات نهائية، وسيكون هذا الموسم وصوله السابع للنهائي وذلك منذ عام 2008 الذي عادت فيه البطولة الأغلى لنظامها السابق.

التعاون 🆚 الاتحاد



🏆 نهائي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين

🏟️ استاد الملك فهد الدولي

⏱️20.30 بتوقيت مكة المكرمة



الاتحاد يريد تحقيق اللقب الثاني على التوالي، والتعاون يبحث عن اللقب الغائب منذ 29 عامًا ✔️ pic.twitter.com/RdKQTparFl — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 2, 2019

وعلى الجانب الأخر نجد أن ناديي الشباب والأهلي قد وصلا إلى أربعة نهائيات، وبلغ الهلال ثلاثة نهائيات، والنصر وصل النهائي في مناسبتين.

ومن ناحية التتويج باللقب فيرتبع نادي الشباب والأهلي على قائمة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب بنظامه الجديد في المواسم العشرة الأخيرة، بثلاثة ألقاب، والاتحاد والهلال بلقبين.

إدارة الاتحاد تستهدف تجديد تعاقد سييرا

وشهد نهائي 2009 الذي جميع الاتحاد بالشباب أكبر نتيجة، بتغلب الأخير بـ4 أهداف نظيفة، ويتصدر هدافي النهائي ناصر الشمراني مهاجم الشباب بـ4 أهداف.