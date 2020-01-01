أرسنال يعد نجومه بالحصول على كافة رواتبهم بشرط وحيد

نادي أرسنال يضع شرطًا وحيدًا أمام نجومه ليبقي على رواتبهم كما هي.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي أرسنال يخطط لعدم تخفيض رواتب لاعبيه في الفترة المقبلة مثل بقية الأندية بسبب فيروس كورونا وكل ما تسبب فيه من مستجدات على ساحة كرة القدم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف" والتي أكدت أن الإدارة أخبرت نجوم أرسنال أن النادي لن يخفض رواتبهم مثل بقية الأندية لكن بشرط واحد فقط.

وأوضحت الصحيفة أن الشرط الذي وضعته الإدارة هو وصول الفريق اللندني لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل عندما تعود المباريات من جديد.

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ويحتل فريق أرسنال في الوقت الحالي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، مبتعدًا عن مراكز دوري الأبطال بثماني نقاط.

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ويستطيع فريق أرسنال الصعود لدوري أبطال أوروبا بالحلول في المركز الخامس في جدول الترتيب حال فشل مانشستر سيتي في استئناف قرار استبعاده من البطولة الأوروبية.

وكان نادي أرسنال قد حاول مناقشة نجومه في فكرة تخفيض رواتبهم خلال الأسابيع الماضية، كما ذكر جوش كرونكي مدير المدفعجية أن الرواتب كبيرة للغاية بالنسبة لما يحصل عليه النادي من نتائج وقال: "لدينا فواتير دوري أبطال أوروبا بميزانية دوري أوروبي".

جدير بالذكر أن معظم الأندية الأوروبية تتبع في الوقت الحالي سياسة مالية جديدة فيما يتعلق برواتب نجومهم حيث يتم تخفيضها بسبب الوضع المالي الجديد الذي وجدوا أنفسهم فيه بسبب ظهور فيروس كورونا وتوقف البطولات.