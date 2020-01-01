"آرسنال لا يُلبي طموحات أوباميانج"

عليه المغادرة..

طالب أليان مونجوينجو، رئيس الاتحاد الجابوني لكرة القدم، برحيل مواطنه بيير أوباميانج عن صفوف فريقه آرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أوباميانج في ملعب الإمارات بحلول صيف 2021، مع محاولات من التجديد يُقال أنها بدأت في الآونة الأخيرة من قبل ناديه.

الدولي الجابوني في حديث عبر إنستجرام الأسبوع الماضي ألمح إلى قبوله تمديد إقامته في لندن، غير أن مونجوينجو حثه على ضرورة الذهاب إلى نادٍ "أكثر طموحًا" من آرسنال.

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مونجونيجو في تصريحات صحفية قال "لا أود أن أقول أن آرسنال ليس طموحًا، ولكن هذا النادي لا يمتلك نفس طموحات بعض الأندية الأخرى في أوروبا.".

كما أضاف "لذا، إذا تمكن أوباميانج من تأمين عقد مع نادٍ آخر أكثر طموحًا، سيجد وقتها بالفعل مكانه المناسب.".

"على المستوى الفردي، لا جدال عندنا جميعًا أن أوباميانج هو واحد من أفضل اللاعبين حول العالم."

وأتم "النصيحة التي أمنحها له أن يستمر في العمل في سبيل جذب أنظار أكبر أندية العالم والأكثر طموحًا في العالم.".

وكان أوباميانج محط أنظار برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الماضية لتعويض المصاب لويس سواريز، كما ارتبط اسمه مؤخرًا بإنتر للميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا قد تقلد شارة قيادة آرسنال هذا الموسم بعد الخلافات التي دبت بين القائد جرانيت تشاكا والجماهير في شهر سبتمبر الماضي.