أرسنال يطمئن جمهوره على أرتيتا

ويؤيد قرار تأجيل المنافسات الإنجليزية حتى مايو المقبل..

نشر أرسنال بيانًا رسميًا طمأن فيه الجماهير على الحالة الصحية لمايكل أرتيتا المدير الفني للجانرز بعد إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وأيّد قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بتأجيل عودة النشاط الرياضي حتى 30 أبريل المقبل.

تأكد إصابة أرتيتا بكورونا كان الشرارة التي تسببت في إيقاف كافة المنافسات الإنجليزية الكروية إلى أجل غير مسمى، ولكن المدرب الإسباني مؤخرًا كشف أن حالته الصحية في تحسن كبير وأنه سيعود لاستئناف عمله قريبًا.

النادي اللندني في بيانه اليوم أكد أيضًا على الأمر نفسه، حيث كُتِب "تم عزل مايكل أرتيتا في منزله هو والموظفين الآخرين، يسعدنا أن نقول أنه يشعر بتحسن كبير وفي حالة معنوية جيدة ويقوم بالتخطيط التفصيلي رفقة مساعديه ويتواصل دائمًا مع لاعبيه.".

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"تم إغلاق المركز التدريبي لنا في لندن كولوني آند هال إند بسبب التنظيف العميق بعد تشخيص أرتيتا بالفيروس، ولكن أعيد فتحهما أخيرًا الآن بقوة عمالة صغيرة للحفاظ على المرافق وملاعب التدريب."

"لقد حصل اللاعبون على تدريبات محددة وأنظمة غذائية لمتابعتها في المنزل وهم على اتصال يومي بمدربينا وموظفي الدعم. كما ترون على وسائل التواصل الاجتماعي، فبعضهم بالفعل يتأقلم مع هذا العالم الجديد المتغير."

أما عن قرار تأجيل البريميرليج حتى نهاية أبريل، قال "نحن نؤيد تمامًا هذا القرار الذي تم اتخاذه صباح الخميس، بالطبع نريد جميعًا أن نعود للعب كرة القدم بأسرع وقت ممكن، ولكن هذا سيحدث فقط عندما يكون الوضع آمنًا.".

يذكر أن كرة القدم الأوروبية بشكل عام قد توقفت بسبب كورونا، كما أقر الاتحاد الأوروبي تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية لتصبح في صيف 2021 بدلًا من صيف 2020 في سبيل السماح للدوريات باستكمال مبارياتها المؤجلة خلال يونيو المقبل.