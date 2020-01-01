أرسنال يُطمئن الجمهور على إصابة موستافي

لا إصابة خطيرة..

كشفت آخر الفحوصات الطبية لشكودران موستافي، لاعب أرسنال، عن عدم تعرضه لإصابة خطيرة وبالتبعية لن يبتعد عن الملاعب طويلًا.

وكان موستافي قد أُصيب خلال فوز الجانرز على بورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفين لهدف مساء الإثنين الماضي.

هذه الإصابة كانت بمثابة الصاعقة لمايكل أرتيتا، المدير الفني للفريق اللندني، والذي أعلن أنه إذا ثَبُت إصابته لمدة طويلة فسيتعين على ناديه الدخول في سوق الانتقالات الشتوية لتعويضه.

لكن الأنباء الواردة من لندن أكدت على أن موستافي عانى من التواء بسيط في الكاحل لن يبقيه خارج ملعب الإمارات لمدة طويلة.

موستافي يطمئن جماهير أرسنال على حالته

ويُعاني أرسنال حاليًا من عدد كبير من الإصابات في خط الدفاع تحديدًا، حيث يغيب كالوم تشامبرز لمدة طويلة بعد إصابة الرباط الصليبي التي ألّمت به، إلى جانب سياد كولاسيناك وكيران تيرني.

الدولي الألماني كان خارج حسابات إيمري وأرتيتا لولا الإصابات الأخيرة، حيث شارك هذا الموسم في 13 مباراة فقط بمختلف البطولات، مع ظهوره في 128 مرة بقميص أرسنال منذ انضمامه إليهم في 2016.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ27 عامًا كان على مقربة من مغادرة أرسنال في هذا الميركاتو لكن أرتيتا رفض الأمر بسبب النقص العددي ولإيمانه بقدرات اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة إذا ما عاد إلى حالته الطبيعية.