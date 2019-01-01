أرسنال يضم حارساً جديداً ويفكر في إعارته

من أفضل المواهب التي ظهرت أخيراً بمركز حراسة المرمى

اقترب نادي أرسنال الإنجليزي، من حسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع حارس مرمى جديد.

بيتر تشيك غادر المدفعجية بعد نهاية الموسم الماضي، بعد قراره باعتزال كرة القدم عقب رحلة طويلة في البريميرليج.

أرسنال يبحث عن حارس مستقبلي لتعويض تشيك، ووقع اختياره على الألماني الشاب ماركوس شوبرت.

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حارس دينامو دريسدين يعتبر من أفضل المواهب في مركز حراسة المرمى بأوروبا في الآونة الأخيرة.

وهو ما دفع أرسنال لضمه في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه دون التجديد، وفقاً لما أكدته صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية.

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صاحب الـ21 عاماً، معروف بتميزه كحارس بالإضافة لإمكانية اللعب بالقدمين، مثل بيرند لينو الخيار الأساسي للمدرب أوناي إيمري.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن صفقة شوبرت في وقت قريب، وسط احتمالات بإعاراته لأحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لاكتساب المزيد من الخبرة.